DIRETTA SCANDICCI ECZACIBASI/ Video streaming tv: parla Barbolini! (Champions League, oggi 29 novembre 2023)

DIRETTA SCANDICCI ECZACIBASI: PARLA BARBOLINI

Mentre si avvicina la diretta di Scandicci Eczacibasi, possiamo fare un passo indietro alla precedente giornata della Champions League di volley femminile, che per la Savino Del Bene Scandicci aveva portato una bella vittoria esterna per 0-3 sul campo del Vasas Óbuda Budapest, anche se il livello di difficoltà di quell’incontro non è certamente paragonabile a quello che oggi attende le toscane contro l’Eczacibasi.

Tutto questo premesso, possiamo rileggere quali erano state le parole di Coach Massimo Barbolini nel post partita, riportate dal sito Internet ufficiale della Savino Del Bene: “Sicuramente fatta eccezione per le due partite con l’Eczacibasi, questa partita (a Budapest, ndR) in trasferta, era la partita più temibile del girone. Brave le ragazze a giocare bene nei momenti importanti. Abbiamo faticato un pochino troppo in ricezione, con loro hanno battuto molto bene ed hanno lavorato molto bene muro-difesa. Siamo stati bravi a riprendere un pochino il tempo a muro, a risolvere un po’ quello che loro stavano facendo bene, usandoci parecchio. Portiamo a casa tre punti, senza aver perso nessun set, per cui dobbiamo essere molto soddisfatti”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SCANDICCI ECZACIBASI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scandicci Eczacibasi non dovrebbe essere garantita, tuttavia da qualche giorno la piattaforma DAZN si è aggiudicata i diritti per trasmettere la Champions League di volley, sia maschile sia femminile, per cui possiamo indicare la diretta streaming video di Scandicci Eczacibasi, naturalmente però riservata agli abbonati a questa piattaforma.

SFIDA DI LUSSO

Scandicci Eczacibasi, diretta dagli arbitri Pedro Lopes Pinto e Sabine Witte, si gioca con fischio d’inizio alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 29 novembre 2023, naturalmente presso il Palazzo Wanny di Firenze per la terza giornata del girone B della Champions League di volley femminile edizione 2023-2024, nella quale la Savino Del Bene Scandicci sta ritagliandosi uno spazio da protagonista, come dimostrano le due vittorie per 3-0 ottenute finora. Le toscane infatti hanno debuttato con un successo casalingo per 3-0 contro le bulgare del Maritza Plovdiv, poi Scandicci ha concesso il bis vincendo anche nella seconda giornata con il punteggio massimo, 0-3 sul campo delle magiare del Vasas Obuda Budapest.

Con la diretta di Scandicci Eczacibasi si fa però naturalmente un ulteriore salto di qualità, dal momento che le turche dell’Eczacibasi Dynavit Istanbul sono uno dei tre colossi del volley femminile che hanno sede nella metropoli in riva al Bosforo, ormai ombelico del mondo a livello di club per la pallavolo femminile. Le turche sono vice-campionesse d’Europa in carica avendo perso il derby contro il Vakifbank che assegnava la scorsa Champions League. Per Scandicci un esame di enorme valore: il secondo posto sembra già certo, ma il primo darebbe l’accesso immediato ai quarti, evitando i playoff, ed inoltre strapparlo alle turche sarebbe un’impresa. Quali verdetti ci darà la diretta di Scandicci Eczacibasi?

DIRETTA SCANDICCI ECZACIBASI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Scandicci Eczacibasi, terza uscita stagionale in Champions League, abbiamo già spiegato perché questa partita sarà particolarmente attesa. L’Eczacibasi è la squadra di riferimento del gruppo, arriva a sua volta da una doppia vittoria per 3-0 contro Plovdiv e Budapest in questo girone clamorosamente diviso in due – fatto che ci consente di affermare che di fatto per Scandicci almeno il secondo posto sembra essere in cassaforte -, quindi la volata a due per l’obiettivo del primo posto è lanciata. La Savino Del Bene può provare a sfruttare il fattore campo per portarsi in vantaggio, anche se sarà solo il ritorno a Istanbul il 16 gennaio prossimo a definire del tutto i verdetti.

La lotta per il piazzamento sarà naturalmente fondamentale, però per Scandicci il primo aspetto da verificare sarà il livello di competitività contro un colosso del volley internazionale. Sappiamo che ormai le toscane sono ai vertici sia in Italia sia in Europa, però ad esempio in campionato i due ko contro Conegliano e Vero Volley ci dicono che nei big-match potrebbe ancora mancare qualcosa per la Savino Del Bene, oggi attesa alla vera e propria prova del nove. Ecco perché siamo molto curiosi di scoprire il verdetto che emergerà della diretta di Scandicci Eczacibasi…











