DIRETTA/ Pineto Carrarese video streaming tv: cosa era successo all’andata? (Serie C, 1 marzo 2024)

La diretta sfida che pone di fronte Pineto Carrarese evidenzia due formazioni che all’interno del loro passato si sono ritrovate l’una contro l’altra in una sola partita. Stiamo ovviamente parlando della gara di andata di questo campionato, terminata con un pareggio con il risultato di 1-1. La sfida, giocata il 26 ottobre alle 18:30, si è aperta con la rete della squadra gialloblù che porta la firma di Alessandro Capello.

La rete dell’attaccante classe 1995 al minuto 38 ha fatto durare il vantaggio per i padroni di casa fino all’ottantasettesimo. Dopo l’espulsione da Amadio, gli ospiti sono comunque riusciti a pareggiare grazie al solito Emilio Volpicelli, chi ha regalato il pareggio negli istanti finali della partita. (Marco Genduso)

DIRETTA PINETO CARRARESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare questa diretta di Pineto Carrarese servirà possedere un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, essa infatti detiene i diritti per questo campionato e oltre al classico abbonamento servirà acquistare anche il pacchetto calcio. In alternativa, con le medesime modalità, si potrà seguire la partita anche su NowTv facendo parte dell’ecosistema Sky.

LA PRESENTAZIONE

Disdite tutti gli impegni per questa sera perché è il momento della diretta di Pineto Carrarese, l’ora X è stata fissata per oggi 1 marzo 2024 alle ore 20,45 e ovviamente i prossimi novanta minuti saranno validi per la 29esima giornata di Serie C. In questa sfida vedremo la decima in classifica, reduce da una sconfitta per 2-0 contro il Cesena, sfidare gli ospiti terzi in classifica, freschi di una vittoria convincente per 5-1 contro il Sestri Levante.

Entrambe le squadre cercheranno di ottenere i tre punti per ragioni diverse: il Pineto vuole confermare la zona playoffs guadagnata, mentre la Carrarese proverà a consolidare la propria posizione di vertice nella classifica nella speranza di salire di un altro gradino partita dopo partita.

PINETO CARRARESE: PROBABILI FORMAZIONI

Volti nuovi quelli che si apprestano a scendere in campo per la diretta di Pineto Carrarese, soprattutto data la mancanza del portiere Tonti per i padroni di casa, assente per squalifica a seguito dell’espulsione nell’ultimo match.

La formazione toscana invece potrà contare su Cicconi sull’out di sinistra, una presenza fondamentale per la Carrarese, in grado di unire le doti difensive con un pericoloso tiro a rete, spesso degno di un attaccante.

PINETO CARRARESE, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote della diretta di Pineto Carrarese grazie al bookmaker di Snai: la vittoria abruzzese è stata quotata a 2,6 mentre quella toscana a 1,9. Il pareggio distinto dal segno X invece a 3.











