Diretta/ Pineto Juventus U23 streaming video e tv. Al confine dei play off (Serie C, 14 aprile 2024)

Una giornata sportivamente rilevante in Abruzzo, nello Stadio Comunale rinnovato in occasione della Serie C conquistata, per la diretta Pineto Juventus U23 che si gioca domenica 14 aprile 2024 alle ore 14.00. Squadre che si sfidano al confine della zona play off: la Juventus U23 dopo l’ultima sconfitta interna contro il Cesena è chiamata a gestire quattro punti di vantaggio rispetto alla Lucchese e proprio al Pineto, all’undicesimo posto.

DIRETTA/ Juventus U23 Cesena (risultato finale 1-2): la decide Turazza! (7 aprile 2024)

Gli abruzzesi possono ancora sperare nella qualificazione alla post season dopo l’ultimo successo sul Sestri Levante, che ha regalato una vittoria dopo una lunga serie di pareggi: da matricola assoluta del campionato, e nonostante il cambio della guardia in panchina tra Amaolo e Beni, il Pineto ha disputato una stagione gagliarda e la salvezza diretta, anche se si mancherà l’obiettivo dei play off, andrà celebrata come un risultato eccellente.

DIRETTA/ Sestri Levante Pineto (risultato finale 0-2): chiude Njambe! (Serie C, 5 aprile 2024)

PINETO JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Accorreranno di certo numerosi, allo stadio, i pinetesi per assistere alla diretta tra Pineto Juventus U23: Se questa partita dovesse incuriosire qualche appassionato di Serie C o sportivo curioso sarà visibile per tutti, purché abbonati, su Sky Calcio. Come sempre in questi casi si potrà seguire la diretta di Pineto Juventus U23 anche in streaming video collegandosi a Sky Go o a Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI PINETO JUVENTUS U23

Andiamo ad analizzare brevemente con quali formazioni decidono oggi di scontrarsi Pineto e Juventus U23. L’allenatore del Pineto, Roberto Beni, riproporra i suoi uomini con un 4-3-3 di attacco. ad interpretare il modulo il portiere Tonti; in difesa ad alzare il baluardo gli esperti De Santis e Ingrosso con Baggi e Borsoi; in mezzo con l’ex monza Lombardi, Sannipoli e Germinario; in avanti il bomber Volpicelli con Njambe e Gambale. La Juventus U23 allenata da Massimo Brambilla non vuole sfigurare e si presenterà a Pineto con un 3-4-2-1: Portiere Daffara; retroguardia con Stivanello, Stramaccioni, Muharemovic; centrocampo di grande qualità formato da Perotti, Salifou, Hasa, Rouhi; fantasia dietro la punta con Guerra, Sekulov; Anghelè unico terminale.

Diretta/ Juventus U23 Entella (risultato finale 2-0): gol di Damiani e Guerra! (Serie C, oggi 3 aprile 2024)

PINETO JUVENTUS U23, SU QUALI QUOTE PUNTARE?

A discapito del blasone delle due formazioni, emerge un grande equilibrio se stiamo a guardare bene le quote Snai della diretta Pineto Juventus U23. La vittoria del Pineto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA