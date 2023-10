DIRETTA PINETO PESCARA/ Video streaming tv: il derby d’Abruzzo è un inedito! (Serie C, 11 ottobre 2023)

DIRETTA PINETO PESCARA: I TESTA A TESTA

La diretta di Pineto Pescara ci offrirà oggi un derby abruzzese che tuttavia sarà un inedito assoluto, perché profondamente diversa è la storia delle due società che quest’anno si incrociano nel girone B di Serie C. Se di conseguenza la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto i cugini di Pineto e Pescara in vista della partita di questa sera.

I numeri ci dicono che la rosa del Pineto vale complessivamente 3,22 milioni di euro, pari ad appena 124.000 euro di media per ogni singolo giocatore della società abruzzese. Il Pescara invece ha un valore economico globale di ben 6,05 milioni di euro esatti e quindi la media per ogni giocatore della rosa del Delfino arriva a 233.000 euro, con una differenza che appare quindi sulla carta piuttosto significativa, tuttavia chissà se sarà decisiva per sbilanciarci in pronostici sulla partita. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PINETO PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Pineto Pescara sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pineto Pescara in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PINETO PESCARA: DERBY STORICO!

Pineto Pescara, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, mercoledì 11 ottobre 2023, è un recupero del girone B del campionato di Serie C 2023-2024, che avrà il fascino del derby abruzzese, anche se inedito per la storia assai diverse fra le due società che adesso si incrociano nella terza serie grazie alla promozione del Pineto dalla scorsa Serie D. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Pineto Pescara vede i padroni di casa a quota 8 punti, non male per una matricola, che infatti nella scorsa giornata si è presa la soddisfazione di vincere contro il Pontedera con un perentorio 4-1.

Certo, il Pescara è di un altro livello e coltiva ambizioni ben più grandi. Il Delfino è tra coloro che puntano alla promozione, nella scorsa giornata ha vinto per 1-2 sul campo della Spal e più in generale ha già 16 punti dopo sei partite giocate, quindi è sicuramente fra le principali inseguitrici della capolista Torres. La posta in palio sarà quindi intrigante ed in più si tratterà di un nuovo derby tutto da scoprire, siamo allora curiosi di capire cosa ci dirà la diretta di Pineto Pescara…

PROBABILI FORMAZIONI PINETO PESCARA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Pineto Pescara. I padroni di casa di mister Daniele Amaolo potrebbero schierarsi con Tonti in porta; davanti a lui Ingrosso, Marafini e Di Filippo nella difesa a tre; a centrocampo Evangelisti, Germinario, Lombardi, Amadio e Schirone; infine, rispettando il modulo 3-5-2, ecco che l’attacco del Pineto potrebbe prevedere titolari Gambale e Volpicelli.

Per il Pescara di mister Zdenek Zeman il modulo di riferimento è naturalmente il classico 4-3-3: in porta Plizzari, protetto dai quattro difensori Pierno, Brosco, Mesik e Moruzzi; a centrocampo collochiamo invece il terzetto che potrebbe essere formato da Tunjov, Squizzato e De Marco; infine ecco in attacco il tridente composto da Merola, Cuppone e Accornero.

PRONOSTICO E QUOTE

