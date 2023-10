Video/ Spal Pescara (1-2) gol e highlights: risolve Cangiano al novantesimo! (Serie C, 8 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPAL PESCARA: LA SINTESI

Allo Stadio Paolo Mazza il Pescara supera in trasferta la SPAL per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Zeman cominciano bene la partita riuscendo a passare in vantaggio verso il 21′ grazie alla rete messa a segno da Tunjov, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Carraro su Cuppone. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Colucci vanno a caccia del pari cogliendo una traversa su calcio di punizione con Siligardi al 27′.

Ci pensa dunque Celia a trovare il gol del pareggio al 43′ risolvendo una mischia creatasi su un cross di Dalmonte. Nel secondo tempo il neo entrato Cangiano suona la carica per i Delfini con una punizione deviata sopra la traversa intorno al 50′. Nell’ultima parte dell’incontro gli abruzzesi tornano definitivamente avanti al 90′ con il gol siglato da Cangiano tramite un tiro deviato dalla distanza.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Stefano Nicolini, proveniente dalla sezione di Brescia, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Carraro ed Arena da un lato, Mesik dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo settimo turno di campionato permettono al Pescara di salire a quota 16 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Spal non si muove, restando ferma a 6 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPAL PESCARA: IL TABELLINO

SPAL-Pescara 1 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 21′ RIG. Tunkov(P); 43′ Celia(S); 90′ Cangiano(P).

SPAL (4-3-3) – Del Fvaero, Bruscagin, Arena, Peda, Celia; Maistro, Carraro, Contiliano; Siligardi, Antenucci, Damonte. A disposizione: Alfonso, Meneghetti, Fiordaliso, Valentini, Bertini, Collodel, Rabbi, Parravicini, Saiani, Iglio, Dumbravanu, Rao, Rosafio. All.: Colucci.

PESCARA (4-3-3) – Plizzari, Pierno, Mesik, Brosco, Moruzzi; De Marco, Squizzato, Tunjov; Merola, Cuppone, Accornero. A disposizione: Ciocci, Barretta, Milani, Di Pasquale, Masala, Aloi, Vergani, Floriani, Mora, Manu, Staver, Dagasso, Tommasini, Cangiano. All.: Zeman.

Arbitro: Stefano Nicolini (sezione di Brescia).

Ammoniti: 20′ Carraro(S); 38′ Mesik(P); 84′ Arena(S).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPAL PESCARA













