Diretta/ Pineto Pontedera (risultato live 2-1): streaming video tv: Ignacchiti c’è (Serie C, 8 ottobre 2023)

DIRETTA PINETO PONTEDERA (RISULTATO LIVE 2-1): DOPPIO FISCHIO

Negli emozionanti ultimi venti minuti della partita tra Pineto e Pontedera, il risultato si è fissato sul 2-1 dopo la rete magistrale di Ignacchiti. Questo gol ha innescato una miscela di eccitazione e tensione nel pubblico presente. Con il vantaggio ridotto, la squadra ospite, Pontedera, ha intensificato gli sforzi per cercare di pareggiare la partita.

Nel frattempo, il Pineto ha difeso con determinazione il proprio vantaggio, cercando di mantenere la leadership fino al fischio finale. Questi ultimi venti minuti hanno catturato l’intensità del calcio, con entrambe le squadre che lottavano con spirito competitivo. Ignacchiti, con il suo gol, ha aggiunto un elemento di dramma al confronto, rendendo gli istanti conclusivi ancor più memorabili per i tifosi delle due squadre. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PINETO PONTEDERA (RISULTATO LIVE 2-0): PALLA IN CAMPO

Nell’entusiasmante svolgimento degli primi venti minuti del primo tempo della diretta di Pineto e Pontedera, i padroni di casa hanno preso il controllo del match con un vantaggio di 2-0, grazie alle brillanti realizzazioni di Marafini e Volpicelli. Questi due gol hanno innescato una frenesia di gioia tra i tifosi del Pineto, mentre la squadra festeggiava il duplice successo. Marafini e Volpicelli, con le loro abilità distintive, hanno dimostrato la loro importanza nel contesto della partita.

Questo periodo ha visto il Pineto mostrare un gioco avvincente, dominando il campo e capitalizzando sulle opportunità. Mentre i padroni di casa godevano del loro vantaggio, la tensione era palpabile, e i tifosi aspettavano con ansia di vedere come si sarebbe sviluppata la seconda metà della partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PINETO PONTEDERA: OSPITI ABBONATI AL SEGNO X

La diretta Pineto Pontedera, in programma domenica 8 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Pavone-Mariani” di Pineto, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone B. Di fronte due squadre che non stanno vivendo momenti particolarmente esaltanti: gli abruzzesi, infatti, hanno messo insieme solo cinque punti in altrettante gare. I toscani, invece, stazionano a quota sei ma arrivano a questo incontro dopo tre pareggi di fila, ultimo dei quali sul terreno di gioco dell’Arezzo.

PINETO PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pineto Pontedera sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pineto Pontedera in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PINETO PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Pineto Pontedera, sfida in programma domenica 8 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Pavone-Mariani” di Pineto. In casa abruzzese mister Daniele Amaolo si affiderà a Gambale e Volpicelli come tandem offensivo per scardinare la difesa ospite. In difesa dubbi sulla presenza di Evangelisti, pronto al suo posto Teraschi. Per i toscani allenati da mister Max Canzi, invece, ci saranno Ianesi e Benedetti alle spalle dell’unica punta Nicastro. Sulle corsie laterali due tra Ambrosini, Perretta e Paudice mentre tra i pali conferma per Lewis.

PINETO PONTEDERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Pineto Pontedera danno per favorita la squadra toscana con il segno 2 proposto a 2.40. Secondo l'agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell'undici abruzzese è dato a 2.90 mentre il pareggio si gioca a 3.05.











