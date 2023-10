Video/ Arezzo Pontedera (1-1) gol e highlights: il derby termina in parità (30 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AREZZO PONTEDERA: LA PARTITA

Il derby tra Arezzo e Pontedera termina in parità grazie alle reti siglate da Maluwi e all’autogol di Chiosa. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Masetti si ferma dopo solo tre minuti di gara per un problema fisico. Entra Polvani. Ci prova Renzi che non inquadra lo specchio. Mawuli! La sblocca l’Arezzo! Pettarello la mette in mezzo, respinge corto Angori, arriva Mawuli che di sinistro la sblocca! Ci prova Pattarello, respinge bene Lewis. Occasione per Ianesi che viene chiuso da Chiosa! Renzi serve Gucci fuori area, Lewis salva in due tempi. Termina la prima frazione di gara.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AREZZO PONTEDERA: IL SECONDO TEMPO

Ci prova Benedetti, sfera che termina fuori. Ci prova Foglio con il sinistro, blocca Lewis. Benedetti recupera la sfera a centrocampo, palla a Delpupo che serve Renzi, il tiro non trova la porta. Paudice! La riprende il Pontedera! Angori la mette in mezzo, arriva Paudice per il tocco vincente. Lewis sbaglia ad uscire, la sfera arriva a Lazzarini che calcia, sulla linea salva Provenzano. Termina il match.

IL TABELLINO DI AREZZO PONTEDERA

AREZZO (433): 1 Trombini; 14 Renzi, 25 Masetti (4′ pt 6 Polvani), 13 Chiosa, 27 Coccia; 8 Settembrini (10′ st 24 Foglia), 16 Mawuli, 5 Bianchi (24′ st 17 Lazzarini); 10 Pattarello (24′ st 4 Risaliti), 28 Gucci, 11 Gaddini (10′ st 19 Iori).

A disposizione: 12 Ermini, 22 Borra, 2 Montini, 7 Guccione, 9 Kozak, 18 Damiani, 20 Zona, 21 Castiglia, 23 Poggesi, 25 Masetti, 26 Crisafi.

Allenatore: Paolo Indiani.

PONTEDERA (3421): 1 Lewis; 18 Guidi, 4 Calvani, 3 Angori; 21 Perretta, 16 Ignacchiti (39′ st 27 Provenzano), 13 Catanese (30′ st 20 Delpupo), 7 Ambrosini (1′ st 14 Paudice); 10 Benedetti, 11 Ianesi (39′ st 9 Fossati); 25 Nicastro.

A disposizione: 22 Stancampiano, 30 Vivoli, 2 Gagliardi, 6 Pretato, 8 Marrone, 19 Espeche, 23 Cerretti.

Allenatore: Massimiliano Canzi.

ARBITRO: Emanuele Frascaro di Firenze (Egidio Marchetti di Trento – Fabio Dell’Arciprete di Vasto). Quarto ufficiale: Guido Iacopetti di Pistoia.

