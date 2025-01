Diretta Pineto Torres, abruzzesi lanciatissimi!

La diretta Pineto Torres vede lo scontro tra due squadre con posizioni di classifica differenti e diverse opportunità in questa stagione, i padroni di casa galleggiano all’interno della zona playoff tra il sesto e il nono posto, hanno avuti momenti di alti e bassi durante questa prima parte di campionato ma nelle ultime 5 gare sono sempre riusciti a portare a casa punti, nell’ultima sfida hanno vinto 1-0 contro la Ternana. Gli ospiti invece sono saldi nelle prime cinque posizioni e ora occupano il terzo posto con 45 punti, a pari merito con la Ternana seconda, e sono all’inseguimento dell’Entella prima in classifica, sono in una serie di 4 vittorie consecutive e vogliono aggiungere la quinta, l’ultima partita gli ha visti vincere 2-1 contro un Campobasso in 9 uomini.

DIRETTA/ Torres Campobasso (risultato finale 2-1) video streaming tv: la ribalta Diakitè! (19 gennaio 2025)

Diretta Pineto Torres, come seguire la partita in streaming video e tv

Per seguire la diretta Pineto Torres del Campo sportivo Druda sarà necessario essere in possesso di un abbonamento a Sky Sport, così da poter usufruire dei suoi servizi per sintonizzarsi sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 251), o collegarsi ai servizi di streaming di SkyGo e NowTv.

Video Pineto Ternana (1-0)/ Gol e highlights: Chakir fa il miracolo! (Serie C, 17 gennaio 2025)

Formazioni Pineto Torres, i probabili ventidue in campo

Per la difficile sfida delle 15.00 il tecnico Ivan Tisci dovrebbe schierare i suoi secondo il 4-3-3 dell’ultima uscita, con Tonti tra i pali, Baggi e Borsoi come esterni bassi con De Santis e Ingrosso a completare la difesa, Schirone, Lombardi e Germinario i tre centrocampisti, Gambale punta centrale affiancato sugli esterni da Bruzzaniti e Chakir. La risposta di Alfonso Greco dovrebbe vedere un 3-4-3 con Zaccagno in porta, Antonelli, Mercadante e Idda terzetto difensivo, Guiebre e Zecca sulle fasce, Brentan e Giorico in mezzo al campo e tridente formato da Djamanca, Nanni e Fischnaller.

DIRETTA/ Pineto Ternana (risultato finale 1-0): Chakir per il +3! (Serie C, 16 gennaio 2025)

Diretta Pineto Torres, pronostico finale della sfida

La diretta Pineto Torres è una gara che sulla carta dovrebbe essere vinta dagli ospiti ma se così dovesse finire di certo non sarebbe facile, gli ospiti sono il secondo miglior attacco del campionato e hanno in rosa due dei tre giocatori con la miglior statistica di gol per minuti giocati. La squadra di casa darà sicuramente filo da torcere visto l’ottimo momento di forma evidenziato dall’ultima partita in cui ha sconfitto i secondi in classifica, l’unica cosa di cui possiamo essere certi è che entrambe le squadre cercheranno di lottare fino alla fine per portare a casa i 3 punti dando vita ad una sfida avvincente fino all’ultimo minuto.