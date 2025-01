DIRETTA TORRES CAMPOBASSO, IN PALIO CI SONO PUNTI PREZIOSI

Domenica 19 gennaio 2025 alle ore 15:00 è in programma la diretta Torres Campobasso. Presso l’impiango Vanni Sanna i sardi, ora in terza posizione nel girone B con quarantadue punti davanti e come il Pescara, cercheranno di staccare i Delfini e di scavalcare anche la Ternana, a quota quarantacinque, sempre che le altre compagini non riescano a fare risulato. La squadra di Sassari cerca il quarto successo consecutivo in modo tale da migliorare la striscia positiva che ha visto il Milan Futuro, battuto in trasferta con una sonora cinquina, come ultima delle sue vittime.

Il Campobasso sta invece vivendo in un pericoloso limbo ritrovandosi in tredicesima posizione con ventitre punti, a tre lunghezze dalla zona retrocessione ma anche ad un solo punto dal ritagliarsi un posto nei playoff promozione. I molisani hanno tuttavia rallentato sensibilmente il loro cammino nel campionato di Serie C 2024/2025 alternando il pareggio alla sconfitta nelle scorse settimane, venendo anche sconfitto in casa dalla Pianese appena sette giorni fa. L’imperativo sarebbe dunque quello di ritrovare la vittoria al più presto e scongiurare nuovi pericoli.

DIRETTA TORRES CAMPOBASSO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Gli abbonati a Sky e gli iscritti a Now non avranno alcun problema nel vedere la diretta Torres Campobasso. Lo streaming del match sarà offerto quindi dall’applicazione Sky Go e da Now Tv mentre sul televisore sarà invece necessario sintonizzarsi sul canale Sky Sport 254.

TORRES CAMPOBASSO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Torres Campobasso non si dovrebbe discostare di molto per i padroni di casa rispetto a quanto ammirato nel turno precedente. I rossoblu di casa adopereranno quindi il modulo 3-4-2-1 con Zaccagno, Idda, Antonelli, Mercadante, Zecca, Brentan, Giorico, Guiebre, Mastinu, Varela e Fischnaller. Staremo invece a vedere se gli ospiti riproporranno il 3-4-1-2 con Forte, Mancini, Calabrese, Pierno, Pellitteri, Scorza, Morelli, Bifulco, Di Nardo e Di Stefano dovendo senza dubbio fare a meno dello squalificato Benassai, espulso contro la Pianese.

DIRETTA TORRES CAMPOBASSO, LE QUOTE

Per le agenzie di scommesse come Snai appare abbastanza chiaro chi dovrebbe uscire vincitore dalla diretta Torres Campobasso. L’1, e quindi il successo dei sardi, viene appunto pagato a 1.70 mentre il 2, ovvero l’eventuale vittoria dei molisani, è indicato invece persino a 4.75, lasciando poche speranze per un risultato positivo almeno sulla carta. Le quote ci parlano infine anche dell’opzione relativa al pareggio, con l’x dato ad un interessante 3.15.