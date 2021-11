DIRETTA PISA ASCOLI/ Video streaming tv: i precedenti della partita sono ben 28

DIRETTA PISA ASCOLI: I TESTA A TESTA

Per parlare dei precedenti di Pisa Ascoli non basterebbero poche righe: la partita infatti ha davvero tanti incroci nella storia, a partire dal 1971 (in Serie C), poi di filato agli anni Ottanta con gli incroci in Serie A, dunque il campionato cadetto all’inizio dei Novanta e ancora nel biennio 2007-2009 prima di ritrovarsi in Lega Pro nel 2013, e ancora in B nel 2016 e nelle ultime due stagioni. In generale contiamo 28 precedenti di Pisa Ascoli: 11 di questi sono stati vinti dai toscani che hanno lasciato ai marchigiani 9 successi, dunque tutto sommato siamo in equilibrio e soprattutto l’Ascoli ha saputo imporsi per tre volte all’Arena Garibaldi, sempre per 1-0.

La partita più recente in questo senso è quella del febbraio 2015: girone B di Lega Pro e gol decisivo di Leonardo Pérez arrivato al 66’ minuto, con l’Ascoli che nell’ultimo quarto d’ora aveva resistito in inferiorità numerica per l’espulsione di Cristian Dell’Orco. Dopo un successo interno dei bianconeri, nel Boxing Day di due anni fa, il Pisa ha vinto tre volte consecutive e con questa striscia si entra nella partita di oggi: due successi di questi sono arrivati in Toscana, il più recente nello scorso campionato (era il giorno dell’Immacolata Concezione) con la rimonta firmata in tre minuti (tra 79’ e 82’) da Luca Vido e Samuele Birindelli, dopo il vantaggio esterno di Riad Bajic. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PISA ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Ascoli di Serie B sarà disponibile sui canali satellitari e del digitale terrestre di Sky Sport. Per accedere ai contenuti dell’emittente, è necessario aver sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire il secondo campionato italiano in diretta streaming video tramite le piattaforme digitali Dazn ed Helbiz. In entrambi i casi è necessario essere abbonati e disporre di una connessione ad internet. Per accedere ai contenuti, bisogna disporre di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

PISA ASCOLI: CHE MATCH PER D’ANGELO

Pisa Ascoli, in diretta dal Romeo Anconetani, è la partita in programma oggi, lunedi 1 novembre 2021; fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. E’ match davvero delicato quello che si prospetta in terra toscana per la 11^ giornata di Serie B: con la diretta tra Pisa e Ascoli, i nerazzurri hanno la preziosa occasione di riscattare i diversi scivoloni occorsi nelle ultime settimane e di confermarsi in vetta alla classifica della Serie B, beffando ancora una volta le dirette rivali, a -3 alla vigilia del turno. La squadra di D’Angelo, dopo anche i pareggi recuperati su Pordenone e Cremonese, non può commettere nessun mezzo passo falso questa sera.

Specie contro un club in piena crisi come è l’Ascoli. I piceni, con appena 2 punti vinti nelle ultime 5 giornate di campionato e due sconfitte appena rimediate di fila (con Frosinone e Spal) stanno facendo ben fatica ai gradini più bassi della classifica e la stessa panchina di Mister Sottil è più in bilico che mai. Il Pisa dunque coglierà l’occasione o saranno i bianconeri i gran fortunati oggi?

LE PROBABILI FORMAZIONI PISA ASCOLI

Per le probabili formazioni della diretta tra Pisa e Ascoli, è naturale che D’Angelo oggi confermi solo i suoi titolari, vista la posta in palio e dunque la prima posizione nella classifica di campionato. Fissato dunque il solito 4-3-1-2 di partenza, ecco che avremo ancora Lucca titolare in attacco e accompagnato da Marsura, mentre uno tra Sibilli e Gucher si collocherà appena dietro le punte. Per il centrocampo dei nerazzurri si faranno avanti poi Toure, De Vitis e Marin, con Nagy possibile alternativa: pochi dubbi anche in difesa dove il tecnico dovrebbe consegnare la maglia da titolare a Birindelli, Leverbe, Caracciolo e Beruatto (in rete con la Cremonese pochi giorni fa).

Spazio al 4-3-1-2 anche per le probabili formazioni dei bianconeri, con Sottil che invece dovrebbe affidare a Salvi, Botteghin, Quaranta e Baschirotto il reparto difensivo dei Piceni: Leali sarà il portiere designato dal primo minuto. Per il centrocampo dell’Ascoli pure dovrebbe oggi farsi avanti Buchel dal primo minuto, con Maistro e Eramo che gli faranno compagnia. Attenzione a Caligara però pronto dalla panchina. Sabiri poi dovrebbe essere la prima scelta per la linea della trequarti, con Bidaoui e Dionisi (a segno con il Frosinone) titolari in avanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Complici i rispettivi piazzamenti in classifica non possiamo non concedere ai toscani il favore del pronostico. Pure il portale di scommesse Eurobet, per l’1×2 dell’incontro, ha fissato a 1.85 il successo del Pisa, mentre la vittoria dell’Ascoli è stata quotata a 4.15: sul pareggio è stato dato invece a 3.55.



