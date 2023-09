DIRETTA/ Pisa Bari (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (Serie B, 16 settembre 2023)

DIRETTA PISA BARI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Pisa Bari, partita che nel terzo millennio si è giocata in otto occasioni e sempre in Serie B: il Pisa ha vinto la prima, nell’agosto 2007 al San Nicola, poi ha perso tre volte a fronte di quattro pareggi, e in ben cinque occasioni non è riuscito a segnare. Qui all’Arena Garibaldi, lo scorso aprile, i galletti erano passati con i gol di Sebastiano Esposito e Mirco Antenucci, che al 90’ su rigore aveva completato la rimonta dopo il vantaggio toscano firmato da Ernesto Torregrossa, anche lui dal dischetto.

Video/ Ternana Bari (0-0) gol e highlights: gli umbri smuovono la classifica (Serie B)

Le altre sfide fanno riferimento a un’epoca meno recente: si va nei primi anni Novanta dove troviamo anche un paio di incroci in Serie A. Quello che ci interessa dire è che il Pisa non batte il Bari in casa dal maggio 1993: anche in quell’occasione si trattava di un campionato di Serie B, eravamo ovviamente a fine stagione e la squadra nerazzurra, allenata da Mauro Viviani, aveva battuto quella di Giuseppe Materazzi grazie al gol che Lorenzo Scarafoni aveva realizzato al 13’ minuto. Vedremo quello che succederà oggi, il Pisa ha bisogno di invertire la tendenza negativa contro la rivale pugliese… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Ternana Bari (Risultato finale 0-0): il palo separa gli umbri dalla vittoria!

PISA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Pisa Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

OSPITI ANCORA IMBATTUTI

Pisa Bari, in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio “Arena Garibaldi” di Pisa, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. Le due squadre vengono da situazioni abbastanza simili che non soddisfano in pieno le ambizioni di inizio stagione: i toscani, a quota tre punti in altrettante gare disputate, devono cambiare marcia per ambire a posti play-off; i pugliesi, invece, con sei punti in quattro gare, vogliono scrollarsi di dosso la “pareggite” viste le tre gare terminate in parità finora, ultima delle quali sul terreno di gioco della Ternana.

DIRETTA/ Modena Pisa (risultato finale 2-0): la chiude Strizzolo! (Serie B, 2 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI PISA BARI

Le probabili formazioni della diretta Pisa Bari, match che andrà in scena allo stadio “Arena Garibaldi” di Pisa. Per mister Alberto Aquilani sicura l’assenza dello squalificato Hermannsson al centro della difesa, al suo posto pronto Calabresi. Per il tecnico dei toscani un dubbio a centrocampo dove Veloso potrebbe essere sostituito da Piccinini. Per i Galletti, invece, mister Michele Mignani proporrà il rodato 4-3-1-2 con la coppia Morachioli-Nasti in avanti. A supporto spazio a Sibilli mentre tra i pali confermato Brenno.

PISA BARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pisa Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA