Allo Stadio San Nicola il Bari vince per 2 a 0 contro lo Spezia. Nel primo tempo i Galletti suonano la carica mancando lo specchio della porta da distanza ravvicinata con una conclusione di Benali in avvio al 2′ e Dorval non si rivela più preciso al 19′.

Gli Aquilotti cercano quindi di farsi valere senza però concretizzare un paio di chances interessanti con Pio Esposito tra il 23′ ed il 25′ ma l’estremo difensore bianconero Gori stende poi Falletti in area e lo stesso attaccante trasforma il calcio di rigore assegnato nella circostanza siglando il vantaggio per i suoi al 42′. Nel secondo tempo i pugliesi si disperano al 53′ quando il direttore di gara non convalida il possibile raddoppio di Dorval per una posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR nei confronti di Lasagna nel corso della giocata che ha portato al gol.

Nel finale i liguri perdono le speranze di rimonta regalando agli avversari l’autorete che vale il bis definitivo al 57′ per colpa di un rimpallo sfortunato di Wisniewski, il quale manda la sfera nella sua porta venendo colpito dal rimpallo causato dal palo sul tiro respinto di Falletti. Inutile quindi il palo poi colto dalla squadra di mister D’Angelo con un colpo di testa all’81’ di Pio Esposito rischiando il tracollo su Dorval e di nuovo pure su un altro intervento sconsiderato di Wisniewski.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Benali al 34′, Obaretin al 45′ e Radunovic al 61′ da un lato, S. Esposito al 18′ e Cassata al 54′ dall’altro. Tramite i tre punti ottenuti da questo successo della ventesima giornata di campionato il Bari raggiunge i 27 punti nella classifica della Serie B 2024/2025 mentre lo Spezia rimane saldamente bloccato a 38 punti.

