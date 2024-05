DIRETTA/ Ternana Catanzaro video streaming tv: all’andata hanno vinto i calabresi (Serie B, 5 maggio 2024)

DIRETTA TERNANA CATANZARO: I TESTA A TESTA

La diretta di Ternana Catanzaro ci rivela ben otto precedenti prima di questa sfida, una rivalità che seppur con un esiguo numero di partite ha visto le due compagini affrontarsi in tante opccasioni diverse: dalla Coppa Italia alla Serie B, ma senza mai passare per il massimo campionato dello Stivale. In Coppa Italia, in una partita giocata ormai qualche hanno fa il Catanzaro si è dovuto arrendere agli umbri, mentre in Serie B, nell’unico precedente in questa categoria giocato lo scorso anno è stato il Catanzaro ad imporsi grazie alle reti di Biasci e Vandeputte.

DIRETTA/ Catanzaro Venezia (risultato finale 3-2): decide Iemmello su rigore! (1 maggio 2024)

Il maggior numero di partite però sono state giocate in Serie C, con ben sei match disputati dove il computo totale afferma solennemente che la Terana è la favorita con quattro vittorie a fronte delle due calabresi, il pareggio dunque sembra essere un tabù tra queste due squadre che non hanno mai finito un match con quel risultato. Vi invitiamo a non abbandonare la pagina poichè tra poco usciranno anche le analisi statistiche su questo match per entrare ancora di più nel campo da gioco, la diretta di Ternana Catanzaro sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Sudtirol Ternana (risultato finale 4-3): ribaltone altoatesino! (Serie B, 1 maggio 2024)

TERNANA CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Seguire tra Ternana e Catanzaro è alla portata di tutti, grazie alle molteplici opzioni per accedere alla diretta. Su Sky, è sufficiente acquistare il pacchetto Calcio o utilizzare NowTv con la stessa opzione per seguire Ternana Catanzaro in diretta streaming video. In alternativa, con un abbonamento a DAZN avete un’ulteriore opportunità per non perdere neanche un istante di gioco.

TERNANA CATANZARO: UMBRI PER SALVARSI!

La diretta Ternana Catanzaro, alle ore 1500, vede gli umbri in una situazione di classifica delicatissima. La Ternana ha subito la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella casalinga contro l’Ascoli, perdendo in modo rocambolesco per 4-3 sul campo del Sudtirol. Nonostante una partita giocata con grinta, l’espulsione di Boloca al minuto 60 ha pesato sulle speranze umbre. Nonostante il gol di Luperini al 67′ per il 2-3 sembrasse riaccendere le speranze, il Sudtirol ha completato una rimonta nel quarto d’ora finale, segnando con Casiraghi su rigore al 75′ e con El Kaouakibi all’85’. La Ternana rimane ferma a 37 punti in quint’ultima posizione, alla pari con Bari e Ternana.

Diretta/ Ternana Ascoli (risultato finale 0-1): decide Botteghin di testa (27 aprile 2024, Serie B)

Dall’altra parte, il Catanzaro ha registrato la diciassettesima vittoria stagionale mercoledì sera, vincendo 3-2 in casa contro il Venezia. La partita ha visto andare in scena un un primo tempo frizzante interrotto da un temporale. Dopo un primo tempo terminato sull’1-1, il Catanzaro ha completato una rimonta fino al 3-2, con Iemmello che ha segnato su calcio di rigore. Con questa vittoria, il Catanzaro di Vincenzo Vivarini rimane al quinto posto con 60 punti, a meno tre dalla Cremonese.

TERNANA CATANZARO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ternana Catanzaro sono ipotizzabili in base a quelle che sono state le scelte dei due tecnici nelle ultime partite di campionato. La Ternana allenata da Roberto Breda partirà con un 3-5-2, difesa a tre con Sorensen, Dalle Mura e Lucchesi in difesa davanti al portiere Vitali; Casasola sulla fascia destra e Distefano sulla fascia sinistra, mentre a centrocampo si muoveranno Luperini, Favasuli e Amatucci; in attacco il duo Pereiro-Raimondo. Passando invece alle scelte di mister Vincenzo Vivarini per il Catanzaro, 4-4-2 con Fulignati in porta e una difesa a quattro con Situm, Antonini, Scognamillo e Oliveri. A quattro anche la linea di centrocampo dei calabresi schierata con Stoppa, Pontisso, Petriccione e Vandeputte, in attacco faranno coppia Iemmello e Biasci.

TERNANA CATANZARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Esaminiamo anche le quote per la diretta di Ternana Catanzaro, con l’agenzia di scommesse Snai che propone il segno 1, relativo alla vittoria della Ternana, a quota 2.45, mentre per la vittoria dei calabresi del Catanzaro, indicata con il segno 2, la quota sale leggermente a 2.65. Il pareggio, invece, è quotato a 3.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA