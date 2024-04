DIRETTA/ Catanzaro Cremonese video streaming tv: pareggio senza gol all’andata (Serie B, 20 aprile 2024)

DIRETTA CATANZARO CREMONESE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Catanzaro Cremonese sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo i principali precedenti tra le due formazioni. Le due squadre all’interno della propria storia si sono affrontate solamente in tre occasioni. I primi due scontri sono da ritrovare nella stagione 2005-2006. Successo per la squadra lombarda con il risultato di 2-0 nel settembre del 2005 per poi lasciare spazio ad un pari nel gennaio dell’anno dopo con il risultato finale di 1-1.

Le due formazioni si sono ritrovate nel corso di quest’anno a distanza di ben 16 anni dall’ultima volta. La gara è terminata con un pareggio a reti bianche con il risultato finale di 0-0. Partita contornata da grandi attacchi da parte della squadra lombarda che non riuscì però a scardinare la muraglia creata da mister Vivarini. Al termine dei 90 minuti un punto per parte. (Marco Genduso)

CATANZARO CREMONESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

Una sfida ad alta quota quella tra Catanzaro Cremonese che potrete seguire dal vostro salotto in televisione su Sky Sport e in streaming su DAZN. Ma non preoccupatevi se avete deciso di andare a fare una gita o le compere del sabato, potrete comunque vedere la diretta di Catanzaro Cremonese in streaming video con l’app di Sky Go sul vostro pc o cellulare.

LA PRESENTAZIONE

Prove anticipate di play off nello scontro in diretta Catanzaro Cremonese, che scendono in campo oggi, sabato 20 aprile 2024, alle ore 16.15 presso lo stadio Nicolò Ceravolo di Catanzaro nella 34° giornata del campionato di Serie B. La vittoria in trasferta sul campo del Modena ha garantito ai calabresi la sicurezza della partecipazione ai play off, confermando l’ottimo andamento del campionato della squadra di Vivarini. Quest’ultima avrà l’opportunità di lottare per la promozione dopo solo un anno di permanenza in Serie B, in seguito alla promozione a punteggio record dell’anno scorso in Serie C.

I grigiorossi hanno probabilmente compromesso le loro possibilità di ottenere la promozione diretta a causa degli ultimi risultati deludenti. La squadra di Stroppa ha infatti subito tre sconfitte nelle ultime cinque partite e attualmente si trova al terzo posto, distante cinque punti dalla seconda posizione. Colpo potenzialmente fatale nella corsa al secondo posto, la sconfitta in casa contro la Ternana subita proprio allo scadere da una Cremonese sin troppo sprecona.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO CREMONESE

Analizzando le formazioni della diretta Catanzaro Cremonese capiremo come avranno deciso i due allenatori di impostare la sfida. Il Catanzaro di Vincenzo Vivarini è una delle rivelazioni di questo campionato di Serie B e oggi non snaturerà il suo classico 4-4-2. Non saranno molti i cambiamenti alla formazione inziale: Fulignati, Situm, Scognamillo, Antonini Lui, Veroli, Pontisso, Petriccione, Ambrosino, Vandeputte, Iemmello, D’Andrea. La Cremonese di Giovanni Stroppa non abbandonerà nemmeno oggi il suo granitico 3-5-2 interpretato dai suoi 11 fedelissimi: Saro, Antov, Ravanelli, Ghiglione, Collocolo, Majer, Johnsen, Sernicola, Falletti, Tsdajout.

CATANZARO CREMONESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se qualcuno di voi fosse interessato a giocarsi una scommessina sulla diretta Catanzaro Cremonese, può andare a consultare sul portale Snai le quote. La vittoria del Catanzaro vale un alto 3.15, il segno X è quotato a 3.35, mentre la vittoria esterna della Cremonese ha la quota più bassa fissata a 2.25.











