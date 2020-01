Diretta Cremonese Pisa/ Streaming video Rai: le quote sorridono ai lombardi (Serie B)

Cremonese Pisa, diretta dall’arbitro Maggioni questa sera, venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Zini di Cremona, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. L’anticipo Cremonese Pisa che aprirà la nuova giornata di campionato nel torneo cadetto vedrà una Cremonese sempre più con l’acqua alla gola scendere in campo dopo l’1-1 di Chiavari. Risultato incoraggiante vista la qualità espressa dall’Entella in questa stagione, ma i grigiorossi restano quartultimi in classifica con un attacco sempre in crisi, capace di produrre solo 14 gol nelle prime 20 giornate di campionato. Il Pisa contro la Juve Stabia ha ottenuto il suo terzo pareggio consecutivo, sprecando però una grande chance per tornare alla vittoria: dopo il vantaggio di Masucci a 7′ dal novantesimo, il pari campano è arrivato al 95′. All’andata il Pisa ha calato il poker sulla Cremonese, 4-1 con i gol di Masucci, Marconi (doppietta) e Verna.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Pisa sarà trasmessa in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport HD, numero 57 del digitale terrestre, o anche via internet tramite il sito o l’applicazione RaiPlay. Il match sarà altrimenti trasmesso in diretta streaming video via internet anche per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PISA

Esaminiamo adesso insieme le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Cremonese Pisa, venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Zini di Cremona, sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. La Cremonese allenata da Massimo Rastelli dovrebbe scegliere il 3-4-2-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Ravaglia; Ravanelli, Caracciolo, Terranova; Zortea, Arini, Gustafson, Deli, Migliore; Piccolo, Ciofani. Il Pisa guidato in panchina da D’Angelo sarà chiamato a rispondere con un 4-3-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Gori; Birindelli, De Vitis, Benedetti; Lisi; Verna, Marin, Gucher; Soddimo; Fabbro, Masucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida Cremonese Pisa, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.80, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.40 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 4.75. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.35 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.55.



