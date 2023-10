Diretta/ Pisa Cittadella (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (Serie B, 21 ottobre 2023)

DIRETTA PISA CITTADELLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente siamo pronti a vivere la diretta di Pisa Cittadella. La squadra toscana deve ancora fare il salto di qualità: all’Arena Garibaldi non ha ancora vinto, ha raccolto appena il pareggio contro il Bari a fronte delle sconfitte contro Parma e Cosenza, va detto che il Pisa ha giocato più partite in trasferta e qui ha due vittorie e altrettanti pareggi, con anche la sconfitta di Modena. I veneti devono recuperare il match contro il Lecco che era previsto per la prima giornata, nel frattempo non vincono da tre partite in cui hanno sì due clean sheet che però sono degli 0-0, e un gol segnato nella sconfitta interna contro il Cosenza.

Il Cittadella nelle ultime tre non ha mai perso: anche qui due pareggi, ma in mezzo è arrivata la vittoria contro il Lecco. In totale i successi in campionato sono tre, con due sconfitte; i veneti dunque sono una squadra che pareggia molto, per il momento quattro partite terminate con il segno X e in trasferta abbiamo 5 punti raccolti. Il problema? I gol segnati: appena 9 in altrettante gare, sono invece 11 quelli subiti. Stiamo per scoprire quello che succederà sul terreno di gioco dell’Arena Garibaldi: mettiamoci comodi e lasciamo la parola ai protagonisti del match, finalmente la diretta di Pisa Cittadella sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

PISA CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Pisa Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Cittadella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

I TESTA A TESTA

Certamente la diretta di Pisa Cittadella è una partita ricca di storia: si affrontano due squadre che dal 2016 a oggi hanno disputato dieci partite, sostanzialmente a senso unico. Il Cittadella infatti ha vinto sette di queste partite; solo due i successi del Pisa che sono arrivati all’Arena Garibaldi, il più recente di questi è del marzo 2022 grazie al gol messo a segno da Ernesto Torregrossa nel finale del primo tempo.

Nella passata stagione il Cittadella ha sempre battuto il Pisa: all’andata, al Tombolato, era finita addirittura 4-3 ed era la prima giornata del campionato di Serie B, mentre a metà gennaio si era disputata la sfida di ritorno con i veneti che erano stati corsari, imponendosi per 2-1 nonostante il terzultimo posto in classifica (il Pisa invece lottava per andare direttamente alla semifinale playoff). Primo tempo splendido degli ospiti, che avevano segnato due gol con Valerio Mastrantonio e Giovanni Crociata; all’ora di gioco esatta Olimpiu Morutan aveva accorciato le distanze per la formazione toscana, ma non era bastata quella rete per evitare la sconfitta casalinga a Luca D’Angelo, tornato in panchina per sostituire Rolando Maran. (agg. di Claudio Franceschini)

VENETI IN SERIE POSITIVA

La diretta Pisa Cittadella, in programma sabato 21 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Arena Garibaldi” di Pisa, sarà un match valido per la decima giornata del campionato italiano di Serie B. Si prospetta un match molto equilibrato: i toscani, infatti, hanno ottenuto nove punti in otto gare disputate e vogliono tornare a quel successo che manca dal 23 settembre in casa della FeralpiSalò. I veneti, invece, hanno messo insieme tredici punti in nove partite e arrivano da tre risultati utili di fila, ultimo dei quali il pareggio contro la Ternana.

PISA CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Pisa Cittadella, sfida in programma sabato 21 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Arena Garibaldi” di Pisa. Tra i padroni di casa mister Alberto Aquilani dovrà fare a meno di Ekdal, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo il cartellino rosso rimediato a La Spezia. Nel consueto 3-5-2 spazio a Moreo e Torregrossa davanti. Per gli ospiti allenati da mister Edoardo Gorini reparto offensivo affidato a Cassano che agirà alle spalle della coppia Maistrello-Pittarello.

PISA CITTADELLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Pisa Cittadella danno per favorita la squadra nero-azzurra con il segno 1 proposto a 2.30. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei granata è dato a 3.35 mentre il pareggio si gioca a 3.05.











