Diretta/ Pisa Feralpisalò, risultato live, streaming video tv: Aquilani sogna la A (Serie B, 13 aprile 2024)

Seguiamo la diretta Pisa Feralpisalò valevole per la 33esima giornata di Serie B con il calcio d’inizio fissato alle 14.00 del 13 aprile 2024. I toscani sono alla ricerca del riscatto dopo la brutta prestazione dell’ultima giornata che li ha visti sconfitti con un pesante 3-1 in casa del Brescia. Nonostante ciò, però, Aquilani è alla ricerca di una vittoria che potrebbe portare il Pisa molto vicino alla zona playoff distante quattro punti.

Situazione complicatissima in casa Feralpisalò con la squadra di Zaffaroni al penultimo posto in classifica a 31 punti e a due punti dalla zona playout. Nelle ultime partite, i lombardi hanno mostrato segnali di crescita vincendo tre delle ultime sei partite giocate con una pareggio nell’ultima sfida contro il Cosenza.

DIRETTA PISA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Pisa Feralpisalò di Serie B sarà trasmessa sulla piattaforma di streaming online DAZN, sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming di NOW TV e in diretta streaming con Helbiz Live. In alternativa si potrà seguire il match insieme a noi che commenteremo la partita testualmente.

PISA FERALPISALÒ: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Pisa Feralpisalò pronta a disputarsi all’Arena Garibaldi di Pisa. Alberto Aquilani dovrà sciogliere diversi dubbi di formazioni con Matteo Tramoni alla ricerca di una maglia dal primo minuto ma in ballottaggio con Moreo e Valoti. A centrocampo Beruatto e Veloso potrebbe riuscire a strappare la titolarità ai danni di Barbieri e uno tra Esteves e Marin.

Meno dubbi per Zaffaroni che potrebbe confermare in blocco la formazione andata in campo contro il Cosenza nell’ultima giornata. Dubickas rischia la titolarità in favore di un Mattia Compagnon pronto a dimostrare le sue qualità. La difesa si baserà sul capitano Ceppitelli chiamato ad una grande prestazione per arginare l’attacco del Pisa.

PISA FERALPISALÒ, LE QUOTE

Vediamo le quote che vengono attribuite alla diretta Pisa Feralpisalò di Serie B sul sito della Snai: il segno 1 è quotato a 1,77 mentre il suo opposto a 3,50. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 4,75 sull’importo scommesso.

