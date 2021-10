DIRETTA PISA PORDENONE: I TESTA A TESTA

Pisa Pordenone ha soltanto 6 precedenti, che però sono tutti recenti: il primo incrocio infatti è del maggio 2016 e il contesto era particolarmente importante, perché si trattava della semifinale playoff di Lega Pro. All’Arena Garibaldi il Pisa aveva vinto 3-0: straordinario mattatore Ignacio Lores Varela, la cui tripletta era stata determinante perché al ritorno era finita 0-0, e dunque il Pisa era volato in finale. Il quadro totale delle 6 sfide ci racconta di tre vittorie del Pisa, che sono maturate tutte in casa, a fronte di una sconfitta e due pareggi; il successo del Pordenone è datato luglio 2020, campionato appena ripreso dopo il lockdown per il Coronavirus e gol di Patrick Ciurria che aveva risolto la sfida.

Ricordiamo poi che sulla panchina dei ramarri è tornato Bruno Tedino: per lui 4 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte nel bilancio contro i nerazzurri toscani, ma anche due vittorie e una sconfitta nei confronti di Luca D’Angelo. Il quale, dal canto suo, ha dati positivi negli 8 match in cui ha incrociato il Pordenone: ne ha infatti vinti 5, pareggiandone uno e perdendone 2. In tutti i sensi sarà un bel match, il testa a testa naturalmente lascia il tempo che trova perché poi a parlare sarà come sempre il campo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PISA PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Pordenone sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, riservata ai possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio oppure disponibile in pay per view: bisognerà visitare Sky Sport 252 (il numero è quello corrispondente sul decoder) mentre per la diretta streaming video ricordiamo che il campionato di Serie B è integralmente fornito anche da DAZN, dunque i suoi clienti potranno seguire la partita su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PISA PORDENONE: RISCATTO IMMEDIATO PER LA CAPOLISTA?

Pisa Pordenone sarà diretta dal signor Paride Tremolada, e si gioca alle ore 14:00 di domenica 24 ottobre: il primo posticipo nella 9^ giornata di Serie B 2021-2022 ci presenta un testa-coda tra prima e ultima della classifica. Il Pisa ha perso la sua prima partita a Crotone, ma continua la sua corsa in vetta: Luca D’Angelo ha avuto un avvio straripante e all’Arena Garibaldi ha sempre vinto, dunque va a caccia di riscatto immediato sapendo però che le inseguitrici non scherzano, e dunque non bisognerà perdere un passo straordinario per evitare di ritrovarsi nel gruppone.

Il Pordenone, dopo aver perso in casa contro la Ternana, ha richiamato Bruno Tedino: allenatore apprezzato dall’ambiente, dovrà però risollevare una squadra che in otto partite ha ottenuto un solo pareggio, e che al momento appare ben poco attrezzata per salvarsi. Il tempo comunque non manca ai ramarri, e allora vedremo cosa succederà nella diretta di Pisa Pordenone; intanto però proviamo anche a dare un rapido sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte di campo, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PORDENONE

Luca D’Angelo schiera il consueto 4-4-2 per Pisa Pordenone: davanti al portiere Nicolas vedremo come sempre Leverbe e Antonio Caracciolo come difensori centrali, poi due terzini che dovrebbero essere Birindelli e Beruatto con un centrocampo nel quale potrebbe tornare titolare Adam Nagy, che eventualmente giostrerebbe in mezzo con De Vitis e Marius Marin (o Di Quinzio) sulle mezzali. Da valutare Idrissa Touré che se la gioca, davanti invece Lucca sarà in campo e con lui potrebbe esserci Masucci, in competizione con Marsura e Sibilli.

Per il momento Tedino non dovrebbe rivoluzionare il Pordenone, ma qualche cambio sarà operato: la difesa torna a quattro con El Kaouakibi e Falasco sugli esterni, al centro dunque Barison, Sabbione e Camporese si giocano le due maglie per proteggere Perisan mentre il centrocampo dovrebbe diventare a tre, con Simone Pasa stretto tra Pinato e Zammarin. A quel punto Kupisz potrebbe agire come terzo nel tridente offensivo, insieme a Cambiaghi e Tsadjout; se la giocano ovviamente anche Butic, Mensah e Jacopo Pellegrini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Pisa Pordenone, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,55 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,85 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 6,00 volte l’importo investito.

