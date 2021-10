Diretta/ Crotone Pisa streaming video tv: trasferta insidiosa per i toscani (Serie B)

DIRETTA CROTONE PISA: CALABRESI IN CERCA DELLA VITTORIA CONTRO LA CAPOLISTA

Ci avviciniamo alla diretta di Crotone Pisa. Allo stadio Ezio Scida, sabato 16 ottobre alle ore 14:00, le due squadre prenderanno parte all’ottava giornata del girone di andata di Serie B. Una gara insidiosa per la prima della classe, il Pisa che affronterà un Crotone in crisi di risultati ma non di gioco. I calabresi, partiti con ambizioni ben più importanti, sono nella parte bassa di classifica a causa di un avvio piuttosto opaco. La formazione allenata da Francesco Modesto è ancora a secco di successi ed occupa il diciassettesimo posto con 4 punti, arrivati con altrettanti pareggi. Nell’ultima giornata il Crotone ha pareggiato 2-2 contro l’Ascoli, gara decisa nel bene e nel male da Canestrelli, autore di una doppietta che si è poi fatto espellere.

Situazione totalmente diversa per il Pisa. La squadra allenata da Luca D’Angelo viaggia spedita al comando della classifica. I toscani hanno vinto 6 partite e pareggiato solamente in casa del Parma. Dopo il punto conseguito allo stadio Tardini, i nerazzurri hanno ripreso la loro corsa, battendo con il risultato di 2-0 la Reggina nello scorso turno. Con soli 4 gol al passivo sono la miglior difesa del campionato. Gli unici due precedenti tra Crotone e Pisa riguardano il campionato di Serie B 2019-2020. La gara di andata era terminata con un pareggio per 1-1, mentre al ritorno i calabresi si erano imposti 1-0 tra le mura dell’Ezio Scida.

DIRETTA CROTONE PISA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della gara Crotone Pisa è affidata come di consueto all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la Serie B è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. La stessa emittente permette la visione in diretta streaming video dei propri canali attraverso l’applicazione Sky Go. E’ possibile seguire la Serie B anche sulle piattaforme DAZN ed Helbitz, le quali trasmettono in streaming video. Per poter accedere alla diretta è necessario disporre di un dispositivo mobile: tablet, smartphone o PC e di una connessione a internet. E’ possibile fruire dei contenuti delle due piattaforme digitali anche tramite Smart TV.

CROTONE PISA: PROBABILI FORMAZIONI

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che potrebbero scendere in campo per disputare Crotone Pisa. Dovrà fare a meno di diversi uomini, l’allenatore del Crotone Francesco Modesto. Le carenze riguardano in modo particolare la difesa, con le assenze di Paz a causa di un infortunio e di Canestrelli, espulso nella scorsa gara. Nel 3-5-2 rossoblu, in porta ci sarà Contini. Nel trio difensivo l’unica certezza è Nedelcearu, che dovrebbe essere affiancato da Cuomo e dal possibile rientrante Sala. A centrocampo Giannotti, Estevez, Vulic e Molina. In attacco Benali, Mulattieri e Borello.

Per quanto concerne il Pisa, Luca D’Angelo dovrebbe confermare la formazione vincente della scorsa giornata. Spazio al modulo 4-2-3-1, con Nicolas tra i pali. Difesa a quattro composta da Birindelli e Beruatto sugli esterni, con al centro Leverbe e Caracciolo. In mediana pronti Nagy e Marin, poi il terzetto sulla trequarti formato da Toure, Gucher e Cohen. In avanti spazio all’unica punta, Lorenzo Lucca.

QUOTE E PRONOSTICI

Andiamo a vedere le quote della partita Crotone Pisa, proposta dall’agenzia di scommesse Snai. Nonostante una classifica decisamente peggiore rispetto agli avversari, il Crotone è favorito nei pronostici. Infatti, il segno 1 associato ai calabresi è quotato 2,35. Il pareggio sembrerebbe essere il risultato meno probabile, con il segno X quotato 3,25. La vittoria del Pisa, associata al segno 2 ha una quota di 3,05.

