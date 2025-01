DIRETTA PISA SALERNITANA, UN SUCCESSO SERVE AD ENTRAMBE

Si gioca domenica 26 gennaio 2025 alle ore 15:00 la diretta Pisa Salernitana. All’Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani i nerazzurri tenteranno di tornare al successo dopo il mezzo passo falso che ha rappresentato il deludente pareggio senza reti ottenuto contro il Catanzaro nello scorso turno del campionato cadetto. La compagine guidata dal tecnico Filippo Inzaghi è rimasta sì in seconda posizione con quarantasette punti ma il distacco dalla capolista Sassuolo si è allungato fino a raggiungere le cinque lunghezze, le stesse che distano pure dallo Spezia terzo in graduatoria.

Se da un lato i toscani hanno bisogno di ritrovare il successo, dall’altro i campani lo vogliono bissare. I granata sono appunto reduci dalla vittoria conquistata per 2 a 1 ai danni della Reggiana tornando a sorridere dopo tre sconfitte consecutive. Il diciassettesimo posto con ventuno punti, gli stessi di Sampdoria e Frosinone tra le quali si trova, non lasciano dormire tranquilli i tifosi della Salernitana e per cercare di uscire dalla zona retrocessione è necessario fare risultato anche contro formazioni ben più quotate come pure il Pisa.

PISA SALERNITANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE E COME VEDERLA?

Per poter seguire live la diretta Pisa Salernitana senza essere allo Stadio bisogna possedere un abbonamento valido per DAZN. Se siete iscritti a questa piattaforma allora potrete visionare la partita in modalità streaming video sul sito ufficiale o tramite l’applicazione.

PISA SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ragionando su quelli che sono stati i risultati più recenti ottenuti dalle due compagini, valutiamo le probabili formazioni della diretta Pisa Salernitana. I nerazzurri dovrebbero riproporre il modulo 3-4-2-1 con Semper, Canestrelli, Caracciolo, Calabresi, Angori, Piccinini, Marin, Touré, Arena, Moreo e Lind senza dunque lo squalificato Bonfanti. Quasi certamente rivedremo poi gli ospiti con il 3-4-1-2 di mister Breda schierando quindi Sepe, Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili, Stojanovic, Amatucci, Reine-Adelaide, Njoh, Tongya, Raimondo e Cerri.

PRONOSTICI PISA SALERNITANA, LE QUOTE

Le quote indicate per l’esito finale della diretta Pisa Salernitana ci raccontano praticamente di una gara a senso unico. Bookmakers come Snai vedono favoriti i padroni di casa con l’1 quotato infatti a 1.80 mentre la strada che porterebbe al successo dei campani risulta abbastanza intricata se si guarda al 2, pagato appunto a 4.25. Una soluzione interessante potrebbe invece essere rappresentata dal pareggio, fissato l’x a 3.50.