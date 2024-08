DIRETTA PISA SPEZIA, INZAGHI CERCA CONFERME

La diretta Pisa Spezia porta con sé l’inizio della Serie B sullo sfondo dell’Arena Garibaldi di Pisa che sta aspettando la prima partita di questo nuovo campionato. I toscani hanno scelto Filippo Inzaghi e cercano subito nuove conferme dopo il sonoro 0 a 3 sul Frosinone che ha acceso la piazza e le speranze di riuscire a centrare la zona playoff.

Alle 20.30 anche lo Spezia sarà in campo a Pisa dopo una deludente partita in casa della Salernitana che li ha visti uscire dalla Coppa Italia ai calci di rigore. La squadra di D’Angelo si è trovata a dove gestire un 1 a 3 di vantaggio e si è completamente disunita nel secondo tempo regalando spazi ad una Salernitana che ha rimontato e creato enormi dubbi ai tifosi dei liguri.

DIRETTA PISA SPEZIA STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Pisa Spezia, valida per la prima giornata di Serie B, verrà trasmessa su DAZN per tutti gli abbonati alla piattaforma che avranno a disposizione tutte le partite del campionato cadetto. Inoltre, sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale per vivere a pieno le emozioni della prima giornata della Serie B 2024-2025.

PISA SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad analizzare anche le probabili formazioni della diretta Pisa Spezia che ci daranno le prime indicazioni in vista dell’inizio del match. Filippo Inzaghi ha avuto ottime risposte in questo precampionato ed è pronto a riconfermare gli undici che hanno battuto il Frosinone. Lo schema di gioco sarà basato sulla difesa a tre con Caracciolo perno e capitano di questa squadra. Il punto forte è nell’attacco dove Moreo e Tramoni sosterranno un Bonfanti in grande forma e pronto ad imporsi definitivamente grazie all’aiuto di Inzaghi.

Potrebbe cambiare qualcosa, invece, lo Spezia di Luca D’Angelo che proporrà un modulo a specchio con quello del Pisa con Bandinelli ed Esposito che sono le certezze a centrocampo e un Soleri reduce dalla doppietta alla Salernitana in Coppa Italia. In difesa potrebbe trovare spazio Hristov che è in ballottaggio con un Bertola non troppo convincente in una difesa che vedrà Mateju e Wisniewski a completare il reparto.

PISA SPEZIA, LE QUOTE

Dopo la brutta stagione dello scorso anno è difficile fare un pronostico per la diretta Pisa Spezia ma in questo ci aiuteranno le quote proposte da Sisal. Il Pisa parte con il favore del pronostico per via del fattore campo che porta l’1 a 2,50 contro il 3,00 assegnato al 2 dello Spezia e il 2,90 in caso di pareggio X.