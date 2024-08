DIRETTA FROSINONE PISA, ATTESA ALLO STIRPE

È tempo di voltare pagina per i ciociari, la diretta Frosinone Pisa, oggi 12 agosto 2024 alle ore 1800, segna il debutto dei gialloblu in questa stagione dopo la retrocessione all’ultimo secondo dell’annata passata complice il gol di Niang in Empoli Roma.

Stagione diversa invece per il Pisa che ha concluso la stagione in Serie B al 13esimo posto, a +3 dal 16esimo posto dei playout e a -5 dall’ottava posizione valida per i playoff. Insomma, i nerazzurri hanno terminato in quella zona franca di sei posti senza infamia e senza lode.

Il Frosinone ha disputato cinque amichevoli quest’estate, vincendo le prime due contro Mondragone e Volos prima della sconfitta contro il Bari. Tra luglio e agosto è arrivato il successo con il Potenza e il ko con la Lazio. Per il Pisa, l’unica gara è l’1-1 con l’Inter.

DOVE VEDERE FROSINONE PISA, DIRETTA STREAMING TV

Per chi vuole assistere alla gara tra Frosinone Pisa bisognerà accendere la televisione sul canale 20 della rete Mediaset che detiene i diritti televisivi di tutte le partite di Coppa Italia.

Nel caso non possiate assistere all’evento tramite televisione, basterà collegarsi sull’applicazione di Mediaset Infinity su qualsiasi dispositivo quali smartphone, tablet e computer.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PISA

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Frosinone Pisa con i ciociari che si schierano col modulo 3-5-2. In porta Cerofolini, protetto da Monterisi, Cittadini e Marchizza. Sugli esterni agiranno Ghedjemis e Kvernadze con Cichella e Garritano mezzali e Gelli in mediana. In attacco Ambrosino-Cuni. Risponde il Pisa con un modulo leggermente diverso ovvero il 3-4-2-1. Tra i pali Semper, difesa a tre con Calabresi e Canestrelli braccetti e Caracciolo al centro. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Piccinini e Marin con Torué a destra e Beruatto a sinistra. Tramoni e Moreo supporteranno l'unica punta Bonfanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FROSINONE PISA

Per chi volesse scommettere sulle quote Frosinone Pisa, ecco tutto ciò che c’è da sapere: l’1 fisso è dato a 1.80 contro i 4.50 per i nerazzurri. Per quanto riguarda il pareggio, che porterebbe il match ai calci di rigore, parliamo di una quota pari a 3.50.

Per quanto riguarda le reti, l’Over 2.5 è dato a 1.75 mentre l’Under alla stessa soglia è offerto a 2.05. Chiudiamo il discorso riguardante il betting con Gol e No Gol rispettivamente a 1.70 e 2.05.