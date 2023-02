DIRETTA/ Pisa Sudtirol video streaming tv: all’andata vinsero gli altoatesini

DIRETTA PISA SUDTIROL: TESTA A TESTA

Ora per la diretta di Pisa Sudtirol sarebbe interessante andare a leggere quelli che sono i precedenti tra le due squadre. Questo perché in Toscana le due compagini non hanno mai giocato dando vita oggi a un vero e proprio match inedito. L’unico precedente è una gara disputata in Trentino Alto Adige nel girone d’andata di questo campionato. Il calendario segnava 4 settembre 2022 e il match terminò col risultato finale di 2-1. Gli ospiti erano andati avanti al minuto 23 grazie a una giocata di Ionita servito dentro da un pallone con i giri giusti di Nagy.

Il pareggio lo siglava al minuto 35 su calcio di rigore Rover. Ancora questi nella ripresa, sempre dal dischetto, trovava la rete del sorpasso permettendo alla sua squadra di portarsi così a casa tre punti davvero molto importanti per il morale e per la classifica. Sarà interessante vedere quello che ci dirà il rettangolo verde di gioco oggi tra due compagini alla ricerca di risultati che potrebbero permettere di avvicinare i rispettivi obiettivi di classifica. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA PISA SUDTIROL STREAMING VIDEO

La diretta tv di Pisa Sudtirol è consultabile su Sky attraverso abbonamento, nello specifico con il pacchetto Calcio, come altra piattaforma, Dazn, il cui abbonamento è suddiviso in mensile o annuale per la fruizione dei diritti di visione.

Per quanto riguarda la reperibilità della diretta Pisa Sudtirol in streaming video, sarà a disposizione su Helbiz o facoltativamente su Sky go e applicazione Dazn su computer, tablet e smartphone, unicamente per i clienti delle corrispettive citate

OSPITI IN STRISCIA POSITIVA!

La diretta Pisa Sudtirol, in programma il 4 febbraio 2023 alle ore 14:00, vede una sfida in piena zona playoff. I toscani occupano attualmente l’ultimo posto valevole per la qualificazioni alle fase finali con trentuno punto collezionati. La vittoria però manca da tre gare con la sconfitta col Cittadella e i pareggi contro Como e Genoa che hanno rallentato la corsa dei neroazzurri. Vola sempre più su invece il Sudtirol: sono tre i successi consecutivi con Brescia, Venezia e Reggina a farne le spese nel mese di gennaio.

Il Pisa ha un ottimo trend recente in casa nonostante la recente sconfitta col Cittadella, arrivata però dopo quattro vittorie consecutive all’Arena Garibaldi. Andamento generale da metà classifica per punti ottenuti in casa. Lontano dal proprio nido, il Sudtirol è quinta con metà delle partite giocate vinte (cinque su dieci). Le recenti sfide esterne della Sudtirol hanno visto i bolzanini avere la meglio con Cittadella e Venezia.

PISA SUDTIROL PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pisa Sudtirol vedranno i toscani usufruire della disposizione modulistica 4-3-2-1 e i bolzanini con l’esaustivo 4-4-2. Nicolas è la torre pisana chiamata a parare. Hermannsson dà inizio alla barriera difensiva, seguito da Rus, Barba e Beruatto. Il centro dell’alberello di Natale sarà formato da Toure, l’equilibratore Marin e l’esterno sinistro Nagy. I due trequartisti Morutan e Tramoni. Il compito di fare goal toccherà a Moreo.

I biancorossi hanno come ultimo baluardo Poluzzi. Difensori saran Curto, Zaro, Masiello, Celli. Marcanti della zona nevralgica del campo il laterale destro Trait, Fiordilino, Belardinelli e a terminare la fascia Rover. In avanti la coppia sarà il goleador Odogwu che porta con sé il segno di una doppietta vincente contro la Reggina affiancato da Mazzocchi.











