Diretta Genoa Pisa/ Streaming video tv: il Grifone è in grande forma! (Serie B)

Genoa Pisa, che è in diretta alle ore 16:15 di sabato 28 gennaio presso lo stadio Luigi Ferraris, va in scena per la 22^ giornata nel campionato di Serie B 2022-2023. Gran bella partita, in odore di playoff ma con almeno il Grifone che sogna la promozione diretta: il Genoa infatti ha vinto le sue ultime quattro partite, in questa striscia ha centrato i colpi esterni su Bari e Benevento e con Alberto Gilardino come allenatore ha 16 punti in 6 partite, un dato che ha permesso alla squadra di agganciare la Reggina al secondo posto in classifica e appunto di correre concretamente per la Serie A immediata, che del resto era l’obiettivo dichiarato in estate.

Il Pisa allo stesso modo ha aumentato esponenzialmente il suo rendimento con il ritorno di Luca D’Angelo, che abbastanza presto ha preso il posto di Rolando Maran; i toscani sono tornati in zona playoff ma hanno anche un punto nelle ultime due, con la striscia del nuovo allenatore interrotta dal Cittadella (in casa) e poi il 2-2 di Como, stesso risultato dell’andata. Resta comunque, quella toscana, una squadra tosta e in salute; vedremo come andranno le cose nella diretta di Genoa Pisa, aspettando che si giochi facciamo una rapida valutazione sulle scelte di campo leggendo insieme le probabili formazioni di questo big match di Marassi.

La diretta tv di Genoa Pisa viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, come del resto tutte le partite di Serie B: l’appuntamento dunque sarà riservato agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder di Sky (servirà eventualmente un abbonamento al pacchetto Calcio) e in alternativa potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video Genoa Pisa senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che i match del campionato cadetto sono integralmente forniti anche dalla piattaforma DAZN: anche in questo caso sarà necessario essere clienti per avere accesso alle immagini in mobilità.

Torna Bani ma è squalificato Sabelli per la diretta Genoa Pisa: Gilardino dunque imposta una difesa con lo stesso Bani e Dragusin a protezione di Josep Martinez, e con due terzini che potrebbero essere Hefti a destra e Criscito a sinistra. In mezzo al campo scalpitano Strootman, che però è diffidato, e Jagiello: possono giocare per Badelj e Ilsanker con la sola conferma di Frendrup rispetto alla vittoria del Vigorito, ma le scelte sono ampie così come per il tridente offensivo, dove però Aramu e il sempre più decisivo Gudmundsson dovrebbero agire in qualità di esterni affiancando Massimo Coda, ancora una volta determinante.

D’Angelo ritrova Federico Barba, che può tornare in difesa per affiancare Hermannsson; Calabresi e Beruatto sarebbero i terzini a completamento di una linea che si dispone davanti al portiere Nicolas. A centrocampo Marius Marin avrebbe in mano le redini della manovra, tuttavia qui ci sono Adam Nagy e Ionita che possono essere titolari e dunque è tutto in discussione, anche le maglie di Idrissa Touré e Mastinu che potrebbero essere oggetto di turnover. Morutan ci sarà sulla trequarti; con lui Matteo Tramoni che è favorito sulla concorrenza (Masucci), come prima punta Gliozzi rimane il punto di riferimento ma se la gioca con Moreo.

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Genoa Pisa, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 22^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,77 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,45 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 4,75 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











