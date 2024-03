Diretta/ Pisa Ternana (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Serie B, oggi 9 marzo 2024)

DIRETTA PISA TERNANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Pisa Ternana presenta due formazioni che in classifica si ritrovano rispettivamente all’undicesimo e sedicesimo posto. In attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti relativamente al match. Padroni di casa che hanno raccolto 34 punti in campionato con altrettanti gol fatti e uno in più subito. Il miglior marcatore della formazione nerazzurra risulta essere l’ex calciatore del Verona Mattia Valoti, autore di 8 reti.

Dall’altra parte del campo il miglior marcatore è il giovane calciatore ex Bologna Antonio Raimondo. Il giovane calciatore classe 2004 ha realizzato ben 9 reti e sembrerebbe non volersi fermare. I punti raccolti fino a questo momento alla squadra rossoverde sono 29, che li proietta al sedicesimo posto in classifica con 34 gol fatti e 39 subiti. (Marco Genduso)

PISA TERNANA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Ternana sarà fornita come sempre dalla televisione satellitare, che quest’anno si occupa del campionato di Serie B: la visione sarà riservata agli abbonati e sarà prevista anche la diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone saranno utili anche per assistere al match in mobilità tramite le piattaforme DAZN e Now Tv, altre due emittenti che garantiscono la visione del torneo cadetto.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Pisa Ternana pone di fronte due formazioni che negli ultimi 5 scontri hanno sempre dato spettacolo. In questi 5 incontri abbiamo evidenziato una vittoria per la Ternana, due pareggi altrettanti successi del Pisa. La prima sfida che vi presentiamo è quella giocata l’undici settembre 2021, terminata con il risultato di 1-4 in favore del Pisa grazie alle reti di De Vitis, Lucca, Cohen e l’autogol sfortunato del difensore Sorensen.

Per la squadra di casa rete sul calcio di rigore di Alfredo Donnarumma. Pareggio a reti bianche tra le due squadre e nuovo successo Pisa con il risultato questa volta di 3-1, grazie al tris realizzato nel primo tempo da Tramoni, Beruatto e Barba. A nulla è servito il gol di Partipilo. Vittoria Ternana il 16 Aprile 2023 grazie alla rimonta che porta la firma di Favilli e Falletti. La gara di andata di questo campionato è terminata con un pareggio con il risultato di 1-1. (Marco Genduso)

VIETATO SBAGLIARE

Pisa Ternana è in diretta dallo stadio Arena Garibaldi, alle ore 16.15 di sabato 9 marzo: si gioca per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Si affrontano due squadre che stanno battagliando per obiettivi diversi ma che non possono permettersi passi falsi. I toscani, infatti, a quota 34 punti dopo la vittoria sul Cittadella, si ritrovano ad appena due lunghezze da un posto play-off ma, allo stesso tempo, non possono dormire sonni tranquilli visto che i play-out sono ancora dietro l’angolo. Per gli umbri, invece, 29 punti valgono l’ultimo posto play-out ma, in caso di vittoria, la formazione di Breda risucchierebbe nella lotta diverse formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PISA TERNANA

Per Pisa Ternana mister Alberto Aquilani opterà per il rodato 4-2-3-1 con Moreo unica punta supportata da Mlakar, Arena e Tramoni. Tra i pali conferma per Loria. In casa umbra, invece, davanti a Iannarilli agiranno Sgarbi, Dalle Mura e Capuano. Sarà Pereiro, invece, il trequartista alle spalle dell’unica punta Raimondo.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Pisa Ternana, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 29^ giornata nel campionato di Serie B. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra toscana vi farebbe guadagnare 1,87 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,45 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione umbra, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 4,25 volte la somma messa sul piatto.

