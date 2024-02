Diretta/ Pisa Modena streaming video e tv: emiliani per lo strappo play off (Serie B, 28 febbraio 2024)

PISA MODENA: TOSCANI IN FASE CALANTE!

Pisa Modena, in diretta mercoledì 28 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Il Pisa arriva a questa partita con l’amaro in bocca per un’altra sconfitta subita nei minuti di recupero. I toscani sono stati battuti in casa per 2-1 dal Venezia, con la rete decisiva dei lagunari segnata da Olivieri al 92′ con una spettacolare sforbiciata. In precedenza, il Venezia aveva segnato al 62′ con Pohjanpalo, mentre il Pisa aveva pareggiato al 68′ con Bonfanti. Con questa sconfitta, i nerazzurri allenati da Alberto Aquilani sono rimasti fermi a 30 punti, attualmente con quattro punti di vantaggio sulla zona playout.

Dall’altra parte, il Modena ha ottenuto il quarto pareggio consecutivo domenica sera, dopo quelli contro Sampdoria, Cosenza e Venezia, pareggiando 0-0 contro lo Spezia. Per gli emiliani si tratta di una mezza occasione sprecata, considerando che sono stati in superiorità numerica dal 35′ del primo tempo a causa dell’espulsione di Gelashvili dello Spezia. Nella ripresa c’è stato un vero e proprio assedio alla porta avversaria, ma senza trovare il gol. Con questo pareggio, i Canarini guidati da Paolo Bianco sono rimasti all’ottavo posto con 35 punti, ora con un punto di vantaggio sul Brescia.

PISA MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Pisa Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Modena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PISA MODENA

Le probabili formazioni della diretta Pisa Modena, match che andrà in scena allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Per il Pisa, Alberto Aquilani schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Veloso, Touré, Esteves; Valoti, Arena; Moreo. Risponderà il Modena allenato da Paolo Bianco con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Seculin; Ponsi, Zaro, Cauz; Santoro, Gerli, Palumbo, Corrado; Duca, Di Stefano; Gliozzi.

PISA MODENA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pisa Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Pisa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.











