Diretta Pisa Venezia/ Streaming video tv: lagunari lanciatissimi (Serie B)

DIRETTA PISA VENEZIA: GLI OSPITI NON VOGLIONO FERMARSI!

Pisa Venezia, in diretta dallo stadio Arena Garibaldi della città toscana, si giocherà alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, martedì 4 maggio 2021. Siamo giunti ormai alla trentaseiesima giornata di Serie B, che causa il precedente stop per Covid ha dovuto collocare questo turno infrasettimanale aggiuntivo, nel quale la diretta di Pisa Venezia potrebbe essere importante per entrambe le formazioni. I nerazzurri toscani padroni di casa sono reduci dalla sconfitta a Frosinone che ha bloccato il Pisa a quota 44 punti in classifica, da dove si può ancora sognare i playoff ma d’altro canto non si è nemmeno ancora del tutto al sicuro in ottica salvezza. Servirebbe una vittoria per stare tranquilli e provare a sognare in grande, ma il Venezia reduce dalla vittoria nel derby contro il Chievo non sarà l’avversario ideale.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 36^ giornata: equilibrio a Lignano Sabbiadoro

I lagunari infatti sono quinti in classifica con 56 punti, cercano la migliore posizione possibile nella griglia playoff e coltivano ancora qualche speranza pure di lottare per la promozione diretta. Che cosa ci dirà Pisa Venezia per questi opposti obiettivi?

DIRETTA PISA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Pisa Venezia sarà naturalmente, come per tutte le partite del campionato di Serie B anche in questa stagione 2020-2021, la diretta streaming video fornita sulla piattaforma digitale DAZN – che detiene i diritti del campionato cadetto – per i propri abbonati. Per i non abbonati, siti e profili social delle due squadre saranno preziose fonti di informazioni.

Diretta Empoli Cosenza/ Streaming video tv: toscani per la promozione (Serie B)

PROBABILI FORMAZIONI PISA VENEZIA

Andiamo adesso a prendere in considerazione le probabili formazioni per Pisa Venezia. I padroni di casa devono fare a meno dello squalificato Benedetti e mister D’Angelo nel suo 4-3-1-2 si affiderà dal primo minuto verosimilmente a Gori in porta; davanti a lui Birindelli, Caracciolo, Loria e Beghetto; a centrocampo potrebbero essere titolari Marin, De Vitis e Mazzitelli; in attacco invece Gucher agirà da trequartista alle spalle dei due attaccanti, Marconi e Vido oppure Sibilli. Nel Venezia invece è squalificato Aramu e Johnsen potrebbe prenderne il posto nel tridente d’attacco con Forte e Di Mariano. Per il resto, mister Zanetti potrebbe confermare gran parte dei titolari di sabato, turnover premettendo: Maenpaa in porta; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni e Ricci nella difesa a quattro; Crnigoj, Taugourdeau e Maleh a centrocampo.

Diretta Pescara Reggiana/ Streaming video tv: un bivio per la salvezza (Serie B)

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Pisa Venezia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Regna l’equilibrio praticamente perfetto tra le tre possibili soluzioni: infatti il segno 2 per la vittoria esterna del Venezia è quotato a 2,75, mentre poi si sale a 2,85 volte la posta in palio, che è la quotazione offerta sia in caso di segno 1 sia in caso di segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA