Diretta Pistoia Treviso/ Streaming video tv: punti per la salvezza (basket A)

Pistoia Treviso, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Martolini e Marco Vita, è in programma alle ore 18.30 di oggi, domenica 26 gennaio 2020. Appuntamento assai delicato al PalaCarrara in questa ventesima giornata del campionato di Serie A di basket: infatti Pistoia Treviso sarà un delicato scontro salvezza fra i padroni di casa della OriOra Pistoia che hanno 10 punti in classifica (5-13) e gli ospiti della De’ Longhi Treviso, appena più avanti a quota 12 punti con sei vittorie e 12 sconfitte. Settimana scorsa i toscani hanno perso male sul campo comunque difficilissimo della capolista Virtus Bologna, mentre i veneti hanno ceduto in casa al cospetto di Cremona. Oggi però è una di quelle partite che segnano l’intera stagione: naturalmente non è ancora tempo di verdetti, ma certamente chi vince si rilancia, mentre chi perde si ritroverà in guai molto seri, soprattutto se fosse Pistoia che già è dietro in classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Treviso non è una delle partite che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per questo turno di campionato; per tutti gli appassionati comunque l’appuntamento classico rimane quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Serie A di basket in diretta streaming video. Inoltre, sul sito www.legabasket.it sono liberamente consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno sul parquet del PalaCarrara.

DIRETTA PISTOIA TREVISO: IL CONTESTO

La diretta di Pistoia Treviso ci offrirà dunque un delicato scontro salvezza pur essendo solamente a gennaio. Pistoia infatti in caso di sconfitta vedrebbe allontanarsi una delle rivali su cui la OriOra sta facendo la corsa, d’altro canto per la De’ Longhi Treviso il rischio è quello di subire l’aggancio, venendo definitivamente risucchiata nella lotta più difficile. I veneti d’altronde hanno una striscia aperta di sei sconfitte consecutive che non fa presagire nulla di buono e che ha cancellato il ricordo della buona prima parte di stagione condotta dalla neopromossa Treviso. Pistoia invece domenica scorsa ha giocato con la Virtus come dando per scontata la sconfitta, senza nemmeno provarci: atteggiamento forse anche comprensibile, ma oggi servirà una OriOra completamente diversa, perché invece questa è una di quelle partite che è vietato sbagliare.



