Diretta Virtus Bologna Pistoia/ Streaming video tv: capolista favorita (basket)

Virtus Bologna Pistoia, in diretta dal PalaDozza del capoluogo emiliano, è in programma alle ore 20.30 di questa sera, sabato 18 gennaio 2020, che sarà un sabato molto intenso per la diciannovesima giornata della Serie A di basket, la quale infatti proporrà già questa sera la metà delle due partite. Ci avviciniamo a Virtus Bologna Pistoia con tutti i favori del pronostico per i padroni di casa. Nell’ultima giornata infatti la Segafredo Virtus Bologna ha vinto a Roma con il nettissimo punteggio di 68-97, mentre la OriOra Pistoia si è arresa in casa propria al cospetto di Trento. Più in generale però è naturalmente il rendimento di tutto il campionato a far pendere la bilancia in favore dei padroni di casa: la Virtus infatti è capolista con ben 30 punti in classifica, mentre Pistoia con appena 10 punti è invischiata nella dura lotta per non retrocedere e avrebbe bisogno di una grande impresa per conquistare la vittoria al PalaDozza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Pistoia non è una delle partite che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per questo turno di campionato; per tutti gli appassionati comunque l’appuntamento classico rimane quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Serie A di basket in diretta streaming video. Inoltre, sul sito www.legabasket.it sono liberamente consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno sul parquet del PalaDozza.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PISTOIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Pistoia, i 20 punti di differenza in classifica tra queste due squadre descrivono meglio di ogni altro commento la differenza di valore tra la capolista Virtus Bologna e l’arrancante Pistoia, dunque sulla carta questa partita non dovrebbe avere molta storia. La straordinaria Virtus ammirata appena una settimana fa a Roma naturalmente non avrebbe problemi a vincere, la sfida per gli uomini di coach Sasha Djordjevic naturalmente è quella di mantenere alta la tensione anche nelle partite più facili, che possono essere prese sottogamba. Pistoia invece arriva a Bologna avendo ben poco da perdere: una sconfitta sarebbe nell’ordine naturale delle cose per la OriOra, una vittoria invece sarebbe un enorme bonus nella corsa verso la salvezza. Impresa naturalmente molto difficile, ma perché non provarci?



