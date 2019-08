Diretta Pistoiese AlbinoLeffe/ Streaming video tv: così al debutto (Serie C)

Pistoiese AlbinoLeffe, in diretta dallo stadio Marcello Melani di Pistoia, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 25 agosto 2019, per la prima giornata del girone A del campionato di Serie C 2019-2020. Comincia dunque una nuova avventura: Pistoiese AlbinoLeffe, in base a quanto avevamo visto l’anno scorso (in due gironi diversi, i bergamaschi erano nel gruppo B), potrebbe essere una partita tra due squadre che hanno come obiettivo di partenza la salvezza, provando poi eventualmente ad ottenere qualcosa in più. Alla prima giornata tuttavia è difficile sbilanciarsi: potremmo dire che Pistoiese e AlbinoLeffe sono già state entrambe eliminate dalla Coppa Italia di Serie C, nella quale comunque entrambe hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta, di conseguenza le indicazioni non sono state del tutto negative. Oggi cosa succederà?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese AlbinoLeffe non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE ALBINOLEFFE

Vediamo adesso che cosa ci possono dire le probabili formazioni per Pistoiese AlbinoLeffe, pur con la doverosa cautela della prima giornata di campionato. Per i toscani di Giuseppe Pancaro prendiamo a modello l’undici di partenza nella recente vittoria in Coppa sul campo della Pianese, con modulo 3-5-2: Pisseri; Dametto, Terigi, Muscat; Valiani, Tartaglione, Bordin, Bortoletti, Llamas; Gucci, Falcone. I bergamaschi di Marco Zaffaroni invece hanno perso contro il Lecco domenica scorsa, ma come ossatura può rimanere valido il 3-4-1-2 che era sceso in campo: Savini; Riva, Gavazzi, Mondonico; Gusu, Quaini, Nichetti, Ruffini; Gelli; Ravasio, Sibilli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Pistoiese AlbinoLeffe. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai ci indicano favoriti (anche se di poco) i lombardi, nonostante si giochi in Toscana. Il segno 2 infatti è quotato a 2,45, si sale poi a 2,85 in caso di segno 1 ed infine il segno X varrebbe 3,05 volte la posta in palio.



