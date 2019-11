Diretta Pistoiese Pianese/ Streaming video tv: derby toscano al Melani (Serie C)

Pistoiese Pianese, partita diretta da Maria Marotta, si gioca alle ore 17:30 di domenica 3 novembre per la tredicesima giornata nel girone A della Serie C 2019-2020: sfida interessante quella del Melani, un derby toscano tra due squadre che in questo momento devono cercare di raccogliere punti utili alla salvezza. Era partita bene la Pistoiese, che poi però ha perso smalto; il pareggio a reti bianche di Novara rappresenta comunque un punto utile e positivo sul piano del morale, anche se sicuramente le prestazioni possono essere migliori. Per quanto riguarda la Pianese, la squadra è neopromossa e sa che la permanenza in Serie C sarà complessa; tutto sommato la prima parte della stagione non è stata del tutto negativa e domenica scorsa è arrivato un 2-2 interno contro l’Olbia che ha permesso di muovere la classifica. Attendiamo perciò la diretta di Pistoiese Pianese, e nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori intendano schierare in campo i loro giocatori, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE PIANESE

Giuseppe Pancaro potrebbe confermare quasi in toto la squadra che ha pareggiato al Piola: tuttavia in Pistoiese Pianese cercano spazio Valiani, che potrebbe fare la seconda punta al fianco di Gucci (al posto di Stijepovic) oppure giocare sulla mezzala. Anche Cappelluzzo si gioca il posto; Luigi Falcone è un’alternativa a sinistra per dare più spinta sulla corsia, dall’altra parte ci sarà Ferrarini con un centrocampo nel quale Bordin e Spinozzi possono essere gli interni a supporto di Cerretelli. Vitiello, Camilleri e Terigi formano la linea difensiva a protezione di Pisseri. La Pianese sarà senza lo squalificato Gagliardi: a prenderne il posto in difesa sarà uno tra Cason e Vavassori, schierato al fianco di Dierna con Ambrogio e Seminara che completeranno il pacchetto arretrato, a protezione di Fontana. Catanese e Giacomo Benedetti giocheranno come mezzali mentre Simeoni sarà il regista davanti alla difesa; Marco Masi destinerà poi uno tra Montaperto (favorito) e Leonardo Bianchi sulla trequarti, la coppia d’attacco dovrebbe essere nuovamente formata da Momentè e Udoh ma occhio a Rinaldini, pronto a giocarsi un posto.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per scommettere su Pistoiese Pianese: per questa partita del girone A i favori del pronostico vanno alla squadra di casa, la cui vittoria vi permetterebbe di intascare una cifra pari a 2,30 volte quanto investito. Il pareggio, ipotesi che viene identificata dal segno X, porta in dote un guadagno di 3,00 volte la puntata mentre con il successo esterno, regolato dal segno 2, porta in dote una somma corrispondente a 3,10 volte quello che avrete messo sul piatto.



