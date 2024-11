DIRETTA PLOVDIV CONEGLIANO: PER FARE IL BIS!

La diretta Plovdiv Conegliano ci aspetta alle ore 20:00 di martedì 12 novembre, presso il Kolodruma nella città bulgara: tecnicamente l’avversaria si chiama Marica ma in ogni caso rappresenta la rivale della Imoco nella seconda giornata del gruppo A di volley Champions League 2024-2025. La difesa del titolo è iniziata benissimo per Conegliano, che la scorsa settimana ha demolito Mladost al PalaVerde: del resto sappiamo bene che almeno questa prima fase dovrebbe rappresentare una formalità per le pantere, che come ogni anno da quando hanno inaugurato il loro ciclo straordinario sono tra le favoritissime per vincere la Champions League.

Del resto poi la stagione di Conegliano è iniziata nel migliore dei modi: subito la Supercoppa, poi otto vittorie su otto in Serie A1 con punteggio pieno, domenica è arrivato un convincente successo a Chieri per proseguire la corsa in testa alla classifica e arrivare al meglio alla diretta Plovdiv Conegliano, che rappresenta dunque la possibilità per la Imoco di rimanere immacolata anche in questa competizione e avvicinare una qualificazione ai quarti che salvo imprevisti viene data per scontata, ma ora vedremo come andranno le cose al Kolodruma quando finalmente si inizierà a giocare in questa partita.

DIRETTA PLOVDIV CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Plovdiv Conegliano non verrà trasmessa in tv: già in occasione della prima giornata dei gironi ricordavamo come la Champions League di volley femminile non goda di una messa in onda sui canali del nostro Paese, ma il match di questa sera si potrà comunque seguire perché le gare delle nostre squadre sono garantite dalla piattaforma DAZN. Si tratterà allora di un appuntamento riservato agli abbonati; per quanto riguarda la visione, avremo la classica diretta streaming video ma si potranno utilizzare anche tutti i dispositivi compatibili con questo servizio.

PLOVDIV CONEGLIANO: IMOCO SUL VELLUTO

Ci stiamo allora avvicinando alla diretta Plovdiv Conegliano e bisogna certamente dire che la Imoco è nettamente favorita anche questa sera: abbiamo già detto, e ci aiutano anche gli anni passati, che la squadra allenata da Daniele Santarelli è una corazzata che in Italia non conosce rivali da quasi dieci anni (ed è in senso letterale che lo diciamo), in Champions League ha dovuto penare maggiormente ma è comunque riuscita a portare a casa due trofei, compreso quello dello scorso anno che forse è stato anche più bello, perché la finale è stata vinta contro quella Milano che minacciava di cambiare le gerarchie del volley.

Così non è stato, ancora una volta Conegliano ha messo un trofeo in bacheca e per il momento non si vede davvero la fine di un ciclo pazzesco; naturalmente c’è sempre la possibilità che questo accada e già nel corso di questa stagione qualcosa potrebbe essere lasciata per strada, ma ancora nella prima metà di novembre dobbiamo per forza di cose dire che Conegliano sia la favorita numero uno per vincere la Champions League, anche per questo motivo ci aspettiamo che la diretta Plovdiv Conegliano vada in porto con un risultato positivo per la Imoco ma questo lo dirà il taraflex del Kolodruma, anche perché ormai manca sempre meno all’inizio della partita.