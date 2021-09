Diretta Polonia Inghilterra/ Streaming video tv: bivio già decisivo?

DIRETTA POLONIA INGHILTERRA: OSPITI SUPER FAVORITI!

Polonia Inghilterra, in diretta dallo Stadio Nazionale della capitale polacca Varsavia, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, mercoledì 8 settembre 2021, per la sesta giornata del girone I della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022 e sarà senza dubbio uno dei match di cartello di questa serata. Non servono molte parole per spiegare l’importanza della diretta di Polonia Inghilterra: i padroni i casa sono infatti secondi nella classifica del gruppo con 10 punti, mentre gli ospiti guidano a punteggio pieno con cinque vittorie su cinque, l’ultima ottenuta domenica contro Andorra.

Di conseguenza, ecco che per la Polonia questa è una grande occasione per riaprire clamorosamente i giochi per il primo posto o almeno per avvicinare sensibilmente il secondo che darà accesso almeno agli spareggi playoff, mentre naturalmente per l’Inghilterra vice-campione d’Europa in carica una vittoria vorrebbe dire un enorme passo avanti verso la qualificazione alla fase finale dei Mondiali Qatar 2022, pur con altre quattro partite da giocare ancora tra ottobre e novembre. Di certo ci attendiamo una partita di grande significato: che cosa ci riserverà Polonia Inghilterra?

DIRETTA POLONIA INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv di Polonia Inghilterra su canali televisivi italiani e nel nostro Paese non dovrebbe essere garantita nemmeno la diretta streaming video di questo incontro. I principali punti di riferimento saranno dunque i siti ufficiali e i vari profili social della Uefa e delle due Federazioni nazionali, che ci terranno aggiornati sull’esito della partita.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA INGHILTERRA

Molta importanza avranno naturalmente anche le probabili formazioni di Polonia Inghilterra. Per i padroni di casa polacchi potremmo disegnare un modulo 4-4-2 con Szczesny in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Bereszynski, Glik, Bednarek e Rybus; altra linea a quattro a centrocampo, con Frankowski, Moder, Krychowiak e Jozwiak possibili titolari da destra a sinistra; infine ecco in attacco la coppia formata da Buksa e Lewandowski. La replica dell’Inghilterra dovrebbe concretizzarsi in un 4-2-3-1 con questi possibili titolari: Pickford in porta; difesa a quattro con Shaw, Stones, Maguire e Alexander-Arnold da destra a sinistra; Bellingham ed Henderson in mediana; Grealish, Sterling e Mount sulla trequarti, a sostegno del centravanti Kane.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Polonia Inghilterra in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti, tanto che il segno 2 è quotato a 1,65, mentre poi si sale fino a quota 3,65 in caso di segno X e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di successo da parte della Polonia.



