Diretta Polonia Olanda/ Streaming video tv: gli Orange ci credono ancora

Polonia Olanda, che verrà diretta dall’arbitro israeliano Orel Grinfeld, va in scena al Silesian Stadium di Chorzow, con calcio d’inizio alle ore 20:45 di mercoledì 18 novembre: nell’ultima giornata di Nations League 2020-2021 gli orange sono ancora in corsa per quella che sarebbe la loro seconda Final Four, ma non sono padroni del loro destino. Domenica hanno fatto il loro dovere schiantando la Bosnia con tre gol, ma purtroppo in precedenza erano stati persi punti importanti che hanno permesso all’Italia di prendere il comando del gruppo 1 in Lega A: dunque, avendo un punto di svantaggio, l’Olanda deve andare a vincere in terra polacca ma allo stesso tempo sperare che gli azzurri non facciano lo stesso in Bosnia. Difficile pensare che si verifichino entrambe le cose, ma vedremo; la Polonia ha ampiamente sperato nella semifinale ma i sogni di gloria si sono infranti a Reggio Emilia, ora Jerzy Brzczek potrà eventualmente giocarsi solo il secondo posto nel girone. Aspettiamo quindi che la diretta di Polonia Olanda prenda il via; intanto valutiamo quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due CT, nella lettura delle probabili formazioni.

La diretta tv di Polonia Olanda non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita di Nations League non verrà trasmessa nemmeno attraverso un servizio di diretta streaming video, dunque per le informazioni utili del caso potrete consultare liberamente gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network. In particolar modo, consigliamo le pagine presenti su Facebook e Twitter.

Non ci sarà Goralski tra le fila dei padroni di casa per Polonia Olanda: al netto di questo nel 4-2-3-1 di Brzczek potremmo vedere tanti cambi, a cominciare dal portiere che potrebbe essere Fabianski e dalla linea difensiva, nella quale Kedziora può prendere il posto a destra (con Reca o Rybus a sinistra) mentre Walukiewicz spera per il centro. Uno tra Krychowiak e Moder può lasciare spazio a Linetty al centro del campo, in questo modo Zielinski sarebbe titolare sulla trequarti affiancato eventualmente da Szymanski e Grosicki, Milik o Piatek potrebbero giocare da centravanti con Robert Lewandowski che partirebbe dalla panchina. L’Olanda di Frank De Boer si presenta con un 4-2-3-1: Krul potrebbe essere ancora il portiere titolare, davanti a lui De Vrij a fare coppia con Daley Blind mentre sulle fasce laterali si candidano Hateboer e Aké. In mezzo la regia è come sempre affidata a Frenkie De Jong, che può essere supportato da Wijnaldum e Van de Beek; nel tridente offensivo possibile conferma per Malen e Depay come laterali, in questo caso il centravanti sarebbe Luuk De Jong. In alternativa attenzione al possibile avanzamento di Wijnaldum e a un Depay che ha giocato spesso e volentieri come prima punta tattica, dipenderà dalle scelte del suo CT.

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Polonia Olanda: andiamo quindi a vedere cosa ci dicono le quote per questa partita di Nations League. Il segno 1 per la vittoria della nazionale padrona di casa vi farebbe guadagnare 3,40 volte quanto puntato, per contro il segno 2 che identifica l’affermazione esterna vale 2,10 volte quanto messo sul piatto. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, la vostra vincita ammonterebbe invece a 3,45 volte l’importo investito con questo bookmaker.



