PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA MACEDONIA DEL NORD/ Quote: spauracchio Elijf Elmas (19 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA MACEDONIA DEL NORD: LO SPAURACCHIO

Eljif Elmas è certamente uno dei nomi più intriganti nelle probabili formazioni di Inghilterra Macedonia del Nord, anche se ovviamente la partita di questa sera sarà una missione ai limiti dell’impossibile per la Nazionale balcanica. Elmas ha segnato venerdì sera nella partita che però la Macedonia del Nord ha perso in casa per 2-3 contro l’Ucraina, il totale per il giocatore del Napoli è adesso di undici reti in 49 presenze con la maglia della Nazionale maggiore macedone. Questa stagione naturalmente ha portato naturalmente ad Eljif Elmas e ai suoi compagni di squadra l’enorme soddisfazione dello scudetto vinto dal Napoli.

Diretta/ Olanda Italia (risultato finale 2-3): Chiesa chiude la partita (18 giugno 2023)

Scudetto al quale il calciatore macedone ha contribuito con un bottino di sei gol in 32 presenze, certamente non disprezzabile soprattutto se si considera che Elmas non era uno dei titolari di Luciano Spalletti e quindi molto spesso è subentrato dalla panchina. Con la Macedonia del Nord, Elmas ha segnato uno dei due gol dello storico successo per 1-2 in Germania del 31 marzo 2021, chissà se questa sera riuscirà a fare paura anche all’Inghilterra… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Croazia Spagna (risultato finale 4-5): Furie Rosse, trionfo ai rigori! (18 giugno 2023)

INGHILTERRA MACEDONIA DEL NORD: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Inghilterra Macedonia del Nord cosa ci possono dire circa le mosse attese da parte di Gareth Southgate e Blagoja Milevski verso la partita di stasera a Old Trafford? Ricordiamo che l’appuntamento sarà valido per le qualificazioni agli Europei 2024 e che siamo nel girone dell’Italia, che ha saltato i due impegni del mese per dedicarsi alla Final Four di Nations League. Questo match è importante anche per gli Azzurri, quindi. Considerando che passeranno le prime due, una vittoria dell’Inghilterra non ci dispiacerebbe, in questo girone che i britannici hanno messo in discesa proprio con la vittoria in Italia alla prima giornata.

Probabili formazioni Croazia Spagna/ Quote: Ivan Perisic, una "nuova vita" da terzino (18 giugno)

La Macedonia del Nord, che due anni fa aveva partecipato alla fase finale degli Europei e inseguito ha sfiorato anche la qualificazione per i Mondiali, come l’Italia sa fin troppo bene, potrebbe essere il terzo incomodo di questo girone sulla carta dominato dalle due big, intanto sarà interessante scoprire se la Nazionale balcanica saprà dare fastidio all’Inghilterra nella difficile trasferta a Manchester. Questi sono i temi principali della partita, per analizzare le ultime notizie tuttavia adesso leggiamo insieme le probabili formazioni di Inghilterra Macedonia del Nord.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico su Inghilterra Macedonia del Nord è, come prevedibile, a senso unico sulla carta. L’agenzia di scommesse Bet365 propone ad appena 1,17 volte la posta in palio il segno 1 per la vittoria dell’Inghilterra, mentre poi si sale già a quota 7,00 per il segno X in caso di pareggio e infine il segno 2 varrebbe ben 17 volte la posta in palio qualora fosse la Macedonia del Nord a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA MACEDONIA DEL NORD

LE MOSSE DI SOUTHGATE

Gareth Southgate potrebbe cambiare qualcosa nelle probabili formazioni di Inghilterra Macedonia del Nord, magari anche il modulo: in porta il favorito è sempre Pickford, in difesa invece potremmo avere Walker e Shaw terzini, mentre nella coppia centrale proviamo ad ipotizzare come titolari Maguire e Stones. Come sempre, tra centrocampo e attacco i dubbi per Southgate sono tanti, perché parecchia è la qualità a disposizione: possiamo indicare Rice regista, affiancato dalle mezzali Bellingham e Jordan Henderson. Davanti, Kane dovrebbe essere il centravanti titolare; sugli esterni attenzione soprattutto a Maddison, Foden e Grealish anche se puntiamo su Saka titolare, il che potrebbe aprire un bel ballottaggio a sinistra tra i due calciatori del Manchester City. Staremo a vedere, perché le alternative sono davvero tante per l’Inghilterra.

LE SCELTE DI MILEVSKI

È come sempre un 3-4-1-2 il modulo di Blagoja Milevski nelle probabili formazioni di Inghilterra Macedonia del Nord: il vero dubbio è uno solo e riguarda la possibilità che Nestorovski sia titolare in attacco al fianco di Trajkovski, perché c’è la concorrenza di Milan Ristovski che a sua volta si gioca una maglia da titolare. Per il resto, le scelte dovrebbero essere fatte: Dimitrievski sarà il portiere, davanti a lui la difesa a tre sarà composta da Velkovski, Musliu e Zajkov. Come esterni avremo invece Stefan Ristovski a destra e Alioski a sinistra; anche con il 4-4-2 gli uomini probabilmente non cambierebbero. Atanasov e Bardhi saranno i due mediani nel cuore del centrocampo, mentre il “napoletano” Elmas dovrebbe agire da trequartista a supporto dei due attaccanti, quali che siano.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA MACEDONIA DEL NORD: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Grealish. All. Southghate.

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Velkovski, Musliu, Zajkov; S. Ristovski, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas; Nestorovski, Trajkovski. All. Milevski.











© RIPRODUZIONE RISERVATA