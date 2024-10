DIRETTA POLONIA PORTOGALLO, I TESTA A TESTA

Ci sono 13 precedenti nella diretta di Polonia Portogallo, dunque possiamo parlare di una sfida che nel corso degli anni ha avuto qualche cosa da offrici. Intanto andiamo a parlare del bilancio, che vede in vantaggio il Portogallo: ci sono infatti sei vittorie dei lusitani a fronte di tre successi della Polonia, dunque i pareggi sono quattro ma a dirla tutta potremmo parlare di cinque, perché nei quarti degli Europei 2016, poi vinti dal Portogallo per il primo e unico trofeo messo in bacheva nella storia, la partita si era risolta ai calci di rigore dopo il botta e risposta tra Robert Lewandowski e Renato Sanches, entrambi a segno nel primo tempo.

DIRETTA/ Modena Perugia (risultato 0-1) streaming video Rai: 2^ set! (volley SuperLega, 12 ottobre 2024)

Possiamo dire che la Polonia non vince addirittura dall’ottobre 2006 in una partita per le qualificazioni agli Europei, anche se va anche aggiunto che in seguito le due nazionali si sono affrontate soltanto in cinque occasioni; due di queste riguardano la prima edizione di Nations League e un girone nel quale era impegnata anche l’Italia, alla Final Four era andato il Portogallo anche grazie a un bel 3-2 maturato in terra polacca. Era ottobre, di sei anni fa: dopo il vantaggio interno di Krzysztof Piatek i lusitani avevano risposto con André Silva, un’autorete di Kamil Glik e Bernardo Silva, poi nuovo gol della Polonia con Jakub Blaszczykowski. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Tortona Trieste (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, via! (basket A1, 12 ottobre 2024)

DIRETTA POLONIA PORTOGALLO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

I diritti della Nations League non sono stati acquistati da nessuna emittente italiana e per vedere la diretta Polonia Portogallo bisognerà andare su UEFA TV. Sarà anche possibile rimanere aggiornati su questa partita seguendo la nostra diretta testuale che vi racconterà le emozioni e le azioni salienti con costanti aggiornamenti.

MARTINEZ VUOLE ANDARE A PUNTEGGIO PIENO

Torna in campo la Nations League e lo fa con la diretta Polonia Portogallo che inizierà sabato 12 ottobre 2024 con calcio d’inizio alle 20,45. Questa sfida vale per l’ultima giornata dell’andata del Gruppo 1 della Lega A e potrebbe già essere decisiva.

DIRETTA SPAGNA DANIMARCA/ Video streaming tv: dominio iberico nei precedenti (Nations League 12 ottobre 2024)

La Polonia ha giocato con Scozia e Croazia vincendo la prima e perdendo per 1 a 0 la seconda con un avversario, sulla carta, più preparato. Punteggio pieno e vittorie con Croazia e Scozia, invece, per il Portogallo che sta convincendo i suoi tifosi e vuole chiudere l’andata a punteggio pieno assicurandosi il passaggio del turno.

POLONIA PORTOGALLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche quali potrebbero essere le formazioni della diretta Polonia Portogallo andando ad analizzare le probabili scelte dei due allenatori. Probierz ha convocati 27 calciatori e ha tanta qualità tra centrocampo e attacco ma potrebbe voler confermare la difesa a cinque per provare ad arginare il talento offensivo degli ospiti. Lewandowski e Zielinski sono le due punte di diamante di questa squadra che aggiungerà anche la qualità di Szymanski e Urbanski a centrocampo. Piatek e Swiderski si giocheranno il posto in attacco di fianco ad un Lewandowski in grande forma.

Tantissima qualità a disposizione di Martinez che avrà ancora a disposizione l’eterno talento di Cristiano Ronaldo che rimarrà la punta di diamante di questa squadra. Bruno Fernandes e Bernardo Silva avranno il compito di legare centrocampo e attacco con un ballottaggio tra Neves, Vitinha e Palinha che si giocheranno due maglie. Ruben Dias è il perno della difesa e avrà l’arduo compito di formare il suo partner difensivo dopo l’addio di Pepe che ha aperto la strada a Inacio e Silva.

POLONIA PORTOGALLO, LE QUOTE PERLE SCOMMESSE

Sembra una partita a senso unico anche guardando le quote della diretta Polonia Portogallo che vedono il favore del pronostico pesantemente pendente per i lusitani. L’1 in favore della Polonia è quotato a 5,25 da Sisal mentre il 2 per il Portogallo è a 1,52 contro il pareggio X a 3,75.