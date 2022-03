Diretta Polonia Svezia/ Streaming video e diretta tv: finale playoff per i Mondiali

DIRETTA POLONIA SVEZIA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Polonia Svezia, sarà diretta dall’arbitro italiano Daniele Orsato. La gara in programma martedì 29 marzo alle ore 20:45 dallo Stadion Śląski di Chorzów, in Polonia, è la finale del dei playoff per i Mondiali 2022 in Qatar. La nazionale polacca arriva a giocarsi il prossimo Mondiale senza aver disputato la semifinale. La Polonia infatti avrebbe dovuto incontrare la Russia, la quale è stata esclusa dalla competizione dopo le sanzioni inflitte da Fifa e Uefa in seguito scoppio della guerra in Ucraina. Nel cammino verso il Mondiale, la selezione di Czeslaw Michniewicz si è posizionata al secondo posto nel gruppo I con 20 punti, dietro all’Inghilterra.

Diretta/ Italia Belgio U19 (risultato finale 0-2): azzurrini alla fase finale!

Di fronte ci sarà la Svezia, che in semifinale si è imposta 1-0 sulla Repubblica Ceca, grazie alla rete decisiva firmata da Quison. Nel percorso verso il Mondiale 2022, la Nazionale del ct Janne Andersson si è posizionata al secondo posto del girone B con 15 punti, chiudendo alle spalle della Spagna, che ha conquistato l’accesso diretto vincendo il gruppo con 19 lunghezze. Va quindi in scena l’ultimo atto per la qualificazione ai Mondiali 2022, che si terranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre.

DIRETTA/ Italia Bosnia U21 (risultato 1-0) streaming video Rai: la sblocca Rovella!

POLONIA SVEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Polonia Svezia non sarà disponibile sul territorio italiano. Nessuna emittente televisiva ha infatti acquistato i diritti per questa partita di playoff per i Mondiali 2022 di Qatar, pertanto non sarà trasmessa né sul digitale terrestre né sui canali satellitari. Di conseguenza, non sarà possibile seguire la Polonia Svezia neanche in diretta streaming video. Per questo incontro si potrà consultare il sito ufficiale Fifa, o i canali social del maggior organo calcistico.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI POLONIA SVEZIA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Polonia Svezia, le quali scenderanno in campo nella finale playoff per i Mondiali 2022 in Qatar. L’allenatore dei biancorossi, Czeslaw Michniewicz, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-5-2. Ecco la probabile formazione titolare della Polonia: Szczęsny; Bielik, Glik, Bednarek; Cash, Krychowiak, Moder, Zieliński, Puchacz; Milik, Lewandowski.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA U21/ Quote, Raoul Bellanova è il volto emergente

La Svezia, allenata da Janne Andersson, dovrebbe proporre la sua squadra con il più classico 4-4-2. Il ct svedese dovrebbe schierare gran parte dei protagonisti del successo contro la Repubblica Ceca. Questa la probabile formazione della Svezia per la finale contro la Polonia: Olsen; Krafth, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; Claesson, K. Olsson, Ekdal, Forsberg; Kulusevski, Isak.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Polonia Svezia, proposte dall’agenzia Snai. Secondo i pronostici sono leggermente favoriti i padroni di casa, con il segno 1, abbinato al successo della Polonia, quotato 2.45. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, è proposto a 3.00. La vittoria in trasferta della Svezia, associato al segno 2, ha una quota di 3.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA