Diretta/ Pontedera Cesena streaming video tv: ambizioni a confronto (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA CESENA: ROMAGNOLI FAVORITI!

Pontedera Cesena, in diretta sabato 28 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato di Serie C. Ambizioni a confronto col Cesena che è stato costretto a frenare nell’ultimo turno di campionato, pareggiando 1-1 in casa contro la Fermana e scivolando a -7 dalla Reggiana capolista nel girone B e, nel contempo, facendosi raggiungere dall’Entella al secondo posto in classifica.

Il Pontedera è reduce da un pareggio interno senza reti contro la Lucchese: tanti alti e bassi per i granata nelle ultime settimane con la squadra che divide comunque a quota 37 punti il sesto posto nel girone B con il Siena, in piena zona play off. Cesena bloccato sul pari 1-1 dal Pontedera nel match d’andata, ultimo precedente tra le due compagini in campionato in casa dei toscani datato 27 febbraio 2022, fu il Pontedera a vincere nell’occasione con il punteggio di 2-0.

PONTEDERA CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Cesena sarà trasmessa dalla pay tv satellitare sul canale 254 di Sky. L’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA CESENA

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Cesena, match che andrà in scena allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Pontedera, Massimiliano Canzi schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Siano; Shiba, Espeche, Bonfanti; Perretta, Ladinetti, Izzillo, Catanese, Aurelio; Benedetti,; Nicastro. Risponderà il Cesena allenato da Domenico Toscano con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tozzo; Mercadante, Ciofi, Prestia; Zecca, Hraiech, Brambilla, Bianchi, Calderoni; Corazza, Ferrante.

PONTEDERA CESENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pontedera Cesena, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pontederra con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l'eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











