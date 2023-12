DIRETTA/ Pontedera Gubbio video streaming tv: dominano i pareggi nei precedenti (Serie C, 9 dicembre 2023)

DIRETTA PONTEDERA GUBBIO, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che poi di fronte Pontedera Gubbio evidenzia due squadre che tra il 2021 e il 2023 si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 5 occasioni. In queste 5 partite in tre occasioni è arrivato il risultato di pareggio mentre nelle restanti due successi per il Gubbio. La sfida del 9 ottobre 2021 è terminata con il pesante risultato di 3-0 in favore del Gubbio grazie alle reti realizzate da Sarao, Miguel Angel e il giovane ex Sampdoria e Inter Felice D’Amico. La gara successiva terminò con uno scialbo pareggio a reti bianche salvo poi lasciare spazio al nuovo successo del Gubbio grazie alla rete decisiva di Toscano.

Le successive due sfide sono terminate entrambe con lo stesso risultato: 1-1. La prima ha evidenziato la rete su calcio di rigore dell’attore calciatore del Pisa Alessandro Arena e pareggio immediato in casa Pontedera con Guidi. L’ultima gara giocata tra queste due formazioni ha visto passare in vantaggio il Pontedera dagli 11 m con Nicastro salvo poi subire il pareggio negli istanti finali della partita con Semeraro. (Marco Genduso)

PONTEDERA GUBBIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pontedera Gubbio sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Pontedera Gubbio sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

ATTESA IN TOSCANA

La diretta Pontedera Gubbio, in programma sabato 9 dicembre alle ore 16:15, racconta della 17esima giornata di Serie C Girone B. I padroni di casa stavano vivendo un bel periodo con le vittorie contro Entella e Ancona, entrambe in trasferta per 1-0, ma il ritorno tra le mura amiche è stato traumatico con un pesante 5-0 incassato dal Pescara. Un ko che è stato il più pesante di questa stagione visti i cinque gol di scarto, per giunta i ncasa.

Il Gubbio nell’ultimo turno non è andato oltre lo 0-0 in casa contro la Spal, ma ha quantomeno rialzato la testa dopo la sconfitta esterna sul campo della Torres per 3-1 che era stata preceduta dalla vittoria per 5-2 sul Sestri Levante. Insomma, un periodo altalenante per il Gubbio che non ha ancora trovato la retta via e attualmente occupa la nona posizione in classifica a soli due punti proprio dal Pontedera.

DPONTEDERA GUBBIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Gubbio vedranno la squadra di casa scendere in campo col 3-4-2-1. In porta Lewis, difesa a tre con Calvani, Martinelli ed Espeche. A centrocampo Perretta agirà a destra, Angori a sinistra e il duo Ignacchiti-Catanese in mediana. Benedettti e Ianesi saranno i due trequartisti mentre la punta Nicastro.

Il Gubbio risponde con lo stesso modulo, il 3-4-2-1 che vede tra i pali Vettorel. Il terzetto arretrato vedrà Signorini, Portanova e Mercadante in difesa. Morelli e Pirrello larghi mentre sia Casolari che Mercati si occuperanno della zona nevralgica del campo. Spina insieme a Di Massimo saranno i trequartisti alle spalle dell’unica punta Udoh.

PONTEDERA GUBBIO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pontedera Gubbio danno per favorita la squadra di casa a 2.05. Secondo bwin, il pareggio vale 2.95 mentre il 2 fisso lo possiamo trovare a 3.40.

Over o Under 2.5? I bookmakers vedono più probabile la seconda opzione a 1.49 rispetto alla prima a 2.45. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.63.

