Diretta/ Pontedera Olbia streaming video tv: scontro playoff (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA OLBIA: RISULTATO IN DISCUSSIONE

Pontedera Olbia, in diretta domenica 3 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valevole per la 35^ giornata di Serie C. La gara che prenderà il via tra pochi minuti è un vero e proprio scontro diretto per la zona playoff: le due squadre sono divise da appena tre punti, ci si gioca tantissimo.

Entriamo nel dettaglio della diretta Pontedera Olbia e partiamo dalla compagine di casa. Il Pontedera è decimo in classifica a 41 punti insieme a Vis Pesaro e Lucchese. I toscani hanno raccolto sin qui 11 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 1-1 contro il ben più quotato Pescara. L’Olbia, invece, occupa il tredicesimo posto con 38 punti, frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte. I sardi sono reduci da tre pareggi consecutivi, l’ultimo per 0-0 contro il Teramo.

DIRETTA PONTEDERA OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Olbia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA OLBIA

Andiamo adesso a conoscere le probabili formazioni della diretta Pontedera Olbia, iniziamo la nostra analisi dai padroni di casa. I toscani riproporranno l’ormai consolidato 3-5-2: tra i pali spazio a Melgrati, davanti a lui Matteucci, Shiba e Bakayoko. In cabina di regia Caponi, affiancato da Catanese e Barba, mentre sulle corsie laterali agiranno Perretta e Regoli. In attacco, Serena a sostegno di Magnaghi. Passiamo adesso alla compagine sarda, in campo con il 3-4-1-2. In porta Ciocci, linea a tre composta da Brignani, Boccia e Emerson. Pinna e Pisano rispettivamente a destra e sinistra, con La Rosa e Lella in mezzo. Bianco agirà sulla trequarti, alle spalle di Udoh e Ragatzu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pontedera Olbia sono piuttosto equilibrate, ma i bookmakers vedono favorita per la vittoria la formazione di casa. Prendiamo come riferimento le quotazioni degli analisi di Eurobet: l’1 è dato a 2,20, il pareggio è dato a 3,15, mentre il 2 è dato a 3,25. I bookmakers prevedono una gara molto tattica, come confermato dalle quote di Under 2,5 (1,70) e Over 2,5 (2,00). Più equilibrate, invece, le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,80 e 1,90.











