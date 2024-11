Alle ore 17.30 la diretta Pontedera Pianese darà vita a un derby toscano tra due squadre divise da 7 lunghezze in classifica. È in piena zona play off la Pianese, tornata alla vittoria contro la Vis Pesaro nell’ultimo turno di campionato e capace di raggiungere quota 20 punti e l’ottavo posto nella classifica del girone B di Serie C. Per quanto riguarda il Pontedera, gli amaranto si trovano appena sopra la zona play out, senza vittoria da quattro partite consecutive con due pareggi di fila alle spalle, l’ultimo ottenuto in casa dell’Ascoli. Pontedera in difficoltà nella ricerca di risultati continui in questo nuovo campionato di Serie C, dopo diversi tornei in cui i toscani sono stati una presenza fissa in zona play off.

Video Ascoli Pontedera (1-1)/ Gol e highlights: pari al Del Duca (Serie C, 10 novembre 2024)

DIRETTA PONTEDERA PIANESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta Pontedera Pianese, i riferimenti televisivi restano quelli consueti. La partita sarà trasmessa sui canali satellitari di Sky. Per chi preferisce lo streaming, è possibile guardare il match online tramite l’app Sky Go o con un abbonamento alla piattaforma Now TV.

DIRETTA/ Pianese Vis Pesaro (risultato finale 2-0): la chiude Da Pozzo! (10 novembre 2024)

PONTEDERA PIANESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Pontedera Pianese ecco quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni scelte dai due tecnici. Per il Pontedera schieramento con un 3-4-1-2 con Tantalocchi in porta e Guidi, Espeche e Martinelli titolari nella difesa a tre. A centrocampo ci saranno Perretta, Sala, Ianesi e Italeng, mentre Pietra e Ambrosini supporteranno in attacco Corona. Per la Pianese 3-4-2-1 di partenza con Boer tra i pali e Polidori, Pacciardi, e Indragoli nel terzetto difensivo. I quattro di centrocampo saranno Boccadamo, Colombo, Simeoni e Nicoli mentre Mastropietro e Proietto supporteranno offensivamente Mignani.

DIRETTA/ Ascoli Pontedera (risultato finale 1-1): partita termianta (Serie C, 10 novembre 2024)

PONTEDERA PIANESE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda i riferimenti per chi vorrà scommettere sulla diretta Pontedera Pianese, ecco le quote proposte dalle principali agenzie di scommesse. Successo interno del Pontedera quotato 2.20, l’eventuale pareggio viene proposto a 3.10 mentre l’eventuale vittoria esterna della Pianese viene offerta a 3.05.