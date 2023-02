Diretta/ Pontedera San Donato video streaming tv: riscatto dei toscani? (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA SAN DONATO: PADRONI DI CASA IN CERCA DI TRE PUNTI

La diretta Pontedera San Donato, in programma domenica 26 febbraio alle ore 14:30, racconta di due squadre molto lontane tra loro in classifica. I padroni di casa sono infatti in piena lotta playoff, al settimo posto e a +5 dall’undicesima. Sta però faticando la squadra toscana che nelle ultime tre partite ne ha pareggiata una e perse due, tra cui l’ultima con la Recanatese di misura. Invece il San Donato è imbattuto da quattro partite di fila, anche se si tratta di quattro pareggi (il più recente con la Fermana). La vittoria manca infatti dal 15 gennaio 2023 e questo ha complicato un po’ la questione salvezza.

Diretta/ Recanatese Pontedera (risultato finale 1-0): rete decisiva di Sbaffo!

In casa il Pontedera è la sesta miglior forza del campionato con sette vittorie in quattordici partite che hanno portato a venticinque punti conquistati tra le mura amiche. Più difficile la situazione per il San Donato in trasferta tenendo conto però di quello che è un andamento recente positivo. Facciamo chiarezza: i gialloblu sono dodicesimi con diciassette punti, ma fuori casa non perdono da cinque gare di fila (tre pari, due vinte)

Diretta/ Vis Pesaro Pontedera (risultato finale 1-1): la pareggia Rossoni!

PONTEDERA SAN DONATO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Pontedera San Donato sarà trasmessa su Eleven Sports, piattaforma streaming nonché casa delle Serie C. L’evento sarà visibile tramite abbonamento con le due opzioni che vedono o la sottoscrizione per l’intera stagione o mensile.

Dopodiché si potrà assistere alla diretta Pontedera San Donato in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

Diretta/ Alessandria San Donato (risultato finale 1-1): pari giusto e tante emozioni!

PONTEDERA SAN DONATO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pontedera San Donato vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-4-1-2. Siano in porta, Mercandalli insieme a Espeche e Bonfanti comporranno la difesa. Perretta e Goncalves spingeranno sulle fasce con Catanese e Guidi al centro. Trequartista di giornata Benedetti, Cioffi e Nicastro invece agiranno come punte.

Gli ospiti puntano si disporranno col 4-3-1-2. Tra i pali Cardelli, in difesa Siniega, Brenna, Carcani e Rossi in linea difensiva, Rossi-Bovolon-Regoli faranno invece da diga a centrocampo. Russo sarà il trequartista dietro alle due punte Galligani e Ubaldi, autore del definitivo 1-1 nel match con la Fermana.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per la diretta Pontedera San Donato vedono favoriti i padroni di casa con una quota da raddoppio precisa (2.00). Il segno X relativo al pareggio è dato a 3.05 sempre da Snai mentre la vittorie ospite quotata 3.80.

Per quanto riguarda invece i gol, l’Over 2.5 è offerto a 2.25 contro l’1.55 dell’esito opposto. Forbice ampia anche per il segno Gol: a 1.95 se entrambe le squadre segnano, a 1.73 il No Gol.











© RIPRODUZIONE RISERVATA