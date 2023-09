DIRETTA/ Pontedera Sestri Levante (risultato 0-0) video streaming tv: via! (Serie C, 1 settembre 2023)

DIRETTA PONTEDERA SESTRI LEVANTE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Pontedera Sestri Levante non si è mai giocata nella storia: avremo dunque un inedito nel girone B di Serie C, e possiamo presentare la partita dicendo che il Pontedera è ormai da anni una fiera rappresentante della terza divisione, spesso e volentieri la troviamo in zona playoff ma va anche detto che i toscani non sono mai riusciti a fare il grande salto di qualità, vale a dire fare strada nella griglia della post season fino a prendersi la promozione in Serie B. Ancora una volta sarà allenata da Max Canzi, già storico tecnico dell’Olbia, che era subentrato in corsa all’inizio dello scorso ottobre: l’obiettivo resta lo stesso, playoff e poi provare a scalare le gerarchie del campionato.

Il Sestri Levante invece l’anno scorso ha dominato il suo girone: la distanza con le avversarie, soprattutto la Sanremese, è sempre stata ampia e nonostante un calo nel finale la squadra rossoblu ha vinto la Serie D in carrozza, sotto la guida di Enrico Barillari che è stato confermato anche per questa stagione. Tra i giocatori della rosa, attenzione al ventenne albanese Eljon Toci: attaccante, è reduce da una grande stagione con la Fiorentina Primavera con la quale ha raggiunto le finali di campionato e Coppa Italia. Potrebbe essere un fattore in questa Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

PONTEDERA SESTRI LEVANTE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pontedera Sestri Levante sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pontedera Sestri Levante in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pontedera Sestri Levante, in diretta venerdì 1 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Esordio per la matricola genovese, campione d’Italia dilettanti nella passata stagione dopo il trionfo in Serie D. Il Sestri Levante ha vissuto un precampionato fatto di dure battute d’arreso in amichevole, come il 7-1 subito dalla Fiorentina, ma anche di successi incoraggianti come il 4-1 alla Lavagnese.

Il Pontedera nella scorsa stagione si è fermato al secondo turno dei play off, superando prima i Rimini e poi fermandosi dopo il pareggio contro il Gubbio, qualificatosi per il miglior piazzamento in classifica. Da diverse stagioni comunque il Pontedera si è assestato in zona play off in Serie C, dimostrando una solidità alla quale è mancata solamente il definitivo salto di qualità verso una possibile promozione in Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA SESTRI LEVANTE

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Sestri Levante, match che andrà in scena allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Pontedera, Massimiliano Canzi schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewis; Guidi, Espeche, Angori; Perretta, Benedetti, Catanese, Ambrosini; Delpupo, Ianesi; Nicastro. Risponderà il Sestri Levante allenato da Enrico Barilari con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Anacoura, Podda, Furno, Regini, Oliana, Troiano, D’Antoni, Candiano, Busatto, Raggio Garibaldi, Parlanti.

PONTEDERA SESTRI LEVANTE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pontedera Sestri Levante, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pontedera con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Sestri Levante, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











