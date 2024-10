DIRETTA PONTEDERA TORRES: TESTA A TESTA

Prima di immergerci nel commento della diretta di Pontedera Torres, facciamo una piccola analisi per i testa a testa dal punto di vista storico delle due squadre. La speranza è sempre quella di trovare una favorita dal punto di vista storico del match, anche se non sempre poi la storia si ripete, soprattutto quando il numero di precedenti è abbastanza esiguo come in questo caso. Contiamo infatti quattro precedenti tra Pontedera e Torres, il computo poi si divide in una vittoria sarda, un segno X e poi le restanti due sono vittorie dei toscani.

Come abbiamo detto in precedenza, prendiamo questi dati con le pinze mail Pontedera sembra essere davvero una bestia nera per la squadra di Sassari. L’ultima volta che queste due squadre si sono affrontate abbiamo visto un 1-2 per la Torres grazie alla rimonta portata a casa da Scotto e Zambataro. Mentre l’ultima vittoria del Pontedera risale al girone di ritorno della stagione 22/23 con un 0-1 fuori casa messo a segno da Catanese. I numeri potrebbero venirci incontro anche per la diretta di Pontedera Torres? Scopriamolo insieme nel prossimo aggiornamento della diretta di Pontedera Torres. (agg. Gianmarco Mannara)

COME VEDERE LA DIRETTA PONTEDERA TORRES IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Pontedera Torres sarà garantita dalla televisione satellitare: per assistere al match di Serie C avrete bisogno di un abbonamento al pacchetto Calcio di questa emittente, tutti i clienti inoltre potranno seguire le immagini anche attraverso il servizio di diretta streaming video che viene fornito dall’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi. Inoltre giova ricordare che la diretta Pontedera Torres è a disposizione, sempre in mobilità, anche sulla piattaforma Now Tv e anche in questo caso avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento.

C’È VOGLIA DI RISCATTO!

L’appuntamento con la diretta Pontedera Torres scatta alle ore 15:00 di sabato 12 ottobre 2024: si parla della nona giornata per il campionato di Serie C 2024-2025, siamo nel girone B e anche all’inizio di una nuova era per la squadra toscana. Il Pontedera infatti ha da poco esonerato il suo allenatore Alessandro Agostini, a seguito della sconfitta di Carpi; solo una settimana prima la fiducia nel tecnico era stata confermata, ma l’ennesima sconfitta ha messo il Pontedera in una brutta situazione di classifica e così ora la squadra toscana è stata affidata all’esperto Leonardo Menichini, nella speranza di toglierla dalle acque complicate della lotta per la salvezza.

La Torres si gioca la promozione diretta, ma settimana scorsa ha subito un duro colpo: ha perso in casa contro l’Arezzo, ko che da una parte ha confermato la competitività degli amaranto e dall’altra ha impedito ai sassaresi di tenere il passo delle migliori, ad ogni modo lì davanti c’è affollamento e tante cose possono cambiare in poco tempo, certamente come detto l’obiettivo rimane immutato. Adesso per la diretta Pontedera Torres possiamo provare a capire in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco al Mannucci, dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA TORRES

È probabile che per il momento Menichini voglia confermare le scelte del suo predecessore almeno come modulo: dunque nella diretta Pontedera Torres ipotizziamo un 3-5-2 nel quale pesano davvero tanto le squalifiche di Ladinetti e Italeng. A prenderne il posto potrebbero essere Pietra, in un centrocampo completato da Van Ransbeeck e Mattia Sala, e Ragatzu che giocherebbe in coppia con Mattia Corona; poi ecco Perretta e Ambrosini sulle corsie laterali, mentre a formare la difesa dovrebbero essere Cerretti, Guidi e Espeche con Tantalocchi che si piazzerà tra i pali.

Alfonso Greco perde il portiere Zaccagno nella diretta Pontedera Torres: dunque spazio a Petriccione, davanti a lui Mercadante, Idda e Dametto a formare una difesa supportata anche dai due laterali Zambataro e Guiebre mentre in mezzo al campo può avere un’occasione Giorico, eventualmente schierato insieme a Mastinu. Nel tridente offensivo le alternative sono come sempre rappresentate da Adama Diakité, Goglino e Djamanca; quest’ultimo dovrebbe avere la maglia sull’esterno spostando Fischnaller a sinistra, da valutare allora Scotto che potrebbe fare la prima punta in questa delicata trasferta.

QUOTE E PRONOSTICO PONTEDERA TORRES

Per la diretta Pontedera Torres abbiamo anche le quote emesse dalla Snai, secondo cui il pronostico pende dalla parte degli ospiti: infatti, il segno 2 per la vittoria della Torres porta in dote un guadagno che con questo bookmaker ammonterebbe a 2,05 volte la giocata sul piatto, mentre per il segno 1 che identifica l’affermazione del Pontedera arriviamo a 3,40 volte quanto investito. Infine il segno X, che naturalmente regola l’opzione del pareggio, ha un valore corrispondente a 3,15 volte la somma puntata.