DIRETTA CARPI PONTEDERA: UN MOMENTO NEGATIVO DA SUPERARE

Il sabato dell’ottava giornata del Girone B di Serie C inizia con la diretta Carpi Pontedera in campo alle 15,00 del 5 ottobre 2024. Allo Stadio Sandro Cabassi di Carpi si sfideranno due squadre che stanno attraversando momenti poco positivi e sono a caccia dei tre punti.

Il Carpi di Serpini non vince da quattro partite e ha visto i tre punti solo contro il Perugia in queste prime sette partite di campionato. Simile anche la situazione del Pontedera che ha perso per 1 a 2 l’ultima partita in casa contro il Campobasso ed è fermo a quota 7 punti come il Carpi.

DIRETTA CARPI PONTEDERA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Carpi Pontedera sarà necessario essere abbonati a Sky o ai servizi streaming video di Sky GO e NOW TV. Sarà, come sempre, possibile seguire questo match anche attraverso la nostra diretta CARPI PONTEDERA testuale che vi terrà aggiornati sullo svolgimento della partita e le azioni salienti.

CARPI PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo anche quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori analizzando le probabili formazioni della sfida. Il Carpi di Serpini manderà in campo una squadra impostata sul 4-3-3 con Gerbi, Sereni e Stanzani chiamati a trovare la via del gol in una stagione ancora troppo poco prolifica. Verza e Tcheuna agiranno come terzini a sostegno dell’attacco ma anche di un duo difensivo composto da Zagnoni e Rossini.

Difesa a tre, invece, per Agostini che si appoggerà alla qualità di Ragatzu in fase offensiva dove la coppia d’attacco sarà ancora forma da Italeng e Ianesi. Pretato sarà il perno della difesa con Cerretti e Martinelli al suo fianco a completare il reparto.

CARPI PONTEDERA, LE QUOTE

Avvicinandosi la diretta di Carpi Pontedera, scopriamo che il pronostico secondo le quote dell’agenzia Snai prevede una partita da tripla, perché il segno 1 per la vittoria del Carpi e il segno 2 per l’affermazione del Pontedera hanno valori che sono davvero vicini, si parla rispettivamente di 2,35 e 2,70 volte la somma che sceglierete di investire con questo bookmaker. L’opzione del pareggio è invece regolata dal segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3,25 volte quella che sarà stata la vostra giocata.