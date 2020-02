Diretta Juve Stabia Trapani/ Streaming video tv: incrocio per la salvezza (Serie B)

Juve Stabia Trapani, partita diretta dal signor Niccolò Baroni sabato 29 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Vespe ancora a +2 sulla zona play out nonostante la brusca caduta in casa del Cittadella nell’ultimo turno di campionato. Per la formazione campana i 32 punti messi in archivio sono senza ombra di dubbio un buon bottino, ma la classifica del torneo cadetto è livellata verso l’alto quest’anno e la quota salvezza potrebbe alzarsi notevolmente. Ne sa qualcosa il Trapani che dopo tre sconfitte consecutive ha avuto un sussulto fermando la corsa dello Spezia su un pari per 1-1, con i liguri che arrivavano con le credenziali di squadra più in forma del campionato. I siciliani restano però a 6 punti di distanza dai play out, con l’impresa salvezza ancora tutta da costruire. All’andata allo stadio Provinciale di Erice vinsero le Vespe in trasferta, 1-2 con i gol di Canotto e Forte che ribaltarono il vantaggio di Taugourdeau. 2-0 per la Juve Stabia anche nell’ultimo precedente interno contro il Trapani, che non vince a Castellammare dall’1-3 datato 16 settembre 2017.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Trapani non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA TRAPANI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Juve Stabia Trapani, sabato 29 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. La Juve Stabia allenata da Caserta dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Provedel; Vitiello, Allievi, Troest, Germoni; Addae, Calò, Mallamo; Canotto, Bifulco, Forte. Il Trapani guidato in panchina da Castori sarà chiamato a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Carnesecchi; Pirrello, Pagliarulo, Fornasier; Kupisz, Luperini, Taugourdeau, Colpani, Grillo; Piszcek, Pettinari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Juve Stabia e Trapani. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 2.25, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 2.95 e la vittoria in trasferta viene quotata a 3.55. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.10, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA