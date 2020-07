Diretta Perugia Pordenone/ Streaming video DAZN: Cosmi per il riscatto (Serie B)

Perugia Pordenone, in diretta dallo stadio Renato Curi del capoluogo umbro, è in calendario per la trentaduesima giornata di Serie B alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 3 luglio 2020. Squadre di tradizione completamente diversa, eppure giungiamo a Perugia Pordenone con i friulani sotto i riflettori: la classifica infatti ci parla di ben 49 punti per gli ospiti a fronte dei 40 finora ottenuti dai padroni di casa. Il Pordenone è senza dubbio la rivelazione dell’attuale campionato di Serie B, cui partecipa per la prima volta: lunedì con la vittoria contro l’Entella ha consolidato la propria posizione in zona playoff e può sognare addirittura di lottare per il secondo posto che vorrebbe dire una clamorosa promozione nella massima serie. Il Perugia invece arriva dalla sconfitta sul campo del Cittadella e con i suoi 40 punti è fra coloro che sono sospesi: si possono ancora inseguire i playoff ma ci si deve anche guardare alle spalle. Serve una vittoria per consolidare il primo scenario e scongiurare il secondo…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Pordenone non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PORDENONE

Analizzando ora le probabili formazioni di Perugia Pordenone, ci attendiamo che Serse Cosmi cambi qualcosa rispetto alla sconfitta di Cittadella, campo d’altronde difficilissimo per chiunque in questo momento. Rischiano ad esempio Rosi e Nicolussi Caviglia, tra i peggiori al Tombolato, mentre in attacco Buonaiuto proverà a insidiare il tandem più tradizionale, formato da Iemmello e Melchiorri. In porta ancora Fulignati, che nelle ultime giornate ha scalzato l’infortunato Vicario – gli infortuni sono davvero tanti in questa fase per il Perugia. Per il Pordenone, salve necessità di turnover e gestione delle forze, in linea di massima Tesser potrebbe confermare i titolari della vittoria contro l’Entella di lunedì: ricordiamo allora quell’undici con Di Gregorio in porta; Gasbarro, Bassoli, Barison e Vogliacco in difesa; Pobega, Burrai e Mazzocco a centrocampo; Gavazzi trequartista (alternativa Tremolada) dietro agli attaccanti Candellone e Ciurria.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico su Perugia Pordenone, almeno basandoci sulle quote dell’agenzia Snai, vede favoriti i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 2,25, mentre poi si sale a 3,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,40 volte la posta in palio in caso di vittoria del Pordenone (segno 2).



