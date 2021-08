Diretta/ Pordenone Spezia, streaming video tv: anno zero (Coppa Italia)

DIRETTA PORDENONE SPEZIA: BELLA SFIDA PER LA COPPA ITALIA

Pordenone Spezia, in diretta venerdì 13 agosto 2021 alle ore 17.45 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Parte la nuova stagione per i Ramarri, al loro terzo campionato di Serie B consecutivo con un nuovo allenatore, Massimo Paci, sperando di poter tornare ai livelli della prima, storica stagione, quella della Serie A sfiorata con la semifinale play off persa contro il Frosinone. E’ un anno zero anche, e forse ancor di più, per lo Spezia che dopo lo storico ciclo con Vincenzo Italiano in panchina, con la promozione in Serie A e la salvezza nella passata stagione, riparte con Thiago Motta e la voglia di confermarsi, nonostante il blocco del mercato che ha resto ancor più complicata l’estate dei liguri, che comunque puntano alla permanenza in categoria. Il precampionato ha regalato nuove certezze ma il lavoro è ancora lungo per entrambe le formazioni, come è ovvio che sia in questa fase iniziale della stagione.

DIRETTA PORDENONE SPEZIA STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH DI COPPA ITALIA IN TV

Ricordiamo a tutti gli appassionati che tutte le partite della Coppa Italia 2020/21, e dunque anche Pordenone Spezia di quest’oggi, saranno trasmesse in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti sui canali Mediaset, in questo caso su Canale 20. La sfida sarà poi visibile anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset. CLICCA QUI PER VEDERE IN STREAMING PORDENONE SPEZIA.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE SPEZIA

Le probabili formazioni di Pordenone Spezia, match che andrà in scena allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per il Pordenone, Massimo Paci schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perisan; Vogliacco, Barison, Camporese, Falasco; Kupisz, Magnino, Misuraca, Mensah; Butic, Tsadjout. Risponderà lo Spezia allenato da Thiago Motta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Zoet; Amian, Erlic, Ismajli, Bastoni; Maggiore, Sena, Kovalenko; Verde, Nzola, Gyasi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pordenone con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.

