DIRETTA/ Pordenone Virtus Verona video streaming tv: dominio friulano in passato

DIRETTA PORDENONE VIRTUS VERONA: TESTA A TESTA

La diretta di Pordenone Virtus Verona in questo prepartita ci porta ad analizzare da vicino anche i precedenti tra le due squadre. Se consideriamo anche le gare in casa dei rossoblù le due compagini si sono affrontate per tre volte. A sorpresa i ramarri neroverdi hanno vinto tutte e tre le gare disputate non solo non concedendo un successo ai loro avversari ma nemmeno mai un pareggio. In casa dei neroverdi si è giocato solo una volta, il 26 settembre del 2018 la partita terminò col risultato di 1-0.

A deciderla fu un gol di Candellone alla fine del primo tempo. Nel match del ritorno di quel campionato, giocato il 22 gennaio 2019, il match terminò 1-2. In quel caso a Magnaghi rispose Danti con gol decisivo nel finale di Berrettoni. Il Pordenone ha vinto anche la gara d’andata di quest’anno giocata lo scorso 13 settembre e terminata 0-2. I gol furono siglati ancora da Candellone e Magnaghi a cavallo dell’intervallo. Cosa accadrà oggi? (Matteo Fantozzi)

PORDENONE VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Virtus Verona non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pordenone Virtus Verona sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TUTTO FACILE PER I PADRONI DI CASA?

Pordenone Virtus Verona, in diretta sabato 14 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Ramarri che nell’ultimo turno di campionato sono riusciti a riguadagnare la testa della classifica, prendendosi un successo importante sul campo della Juventus U23 e agganciando a quota 39 punti la Feralpisalò, fermata sul pari sul campo della Pro Patria.

Dopo una serie di 4 risultati utili consecutivi, con 10 punti che hanno regalato un balzo in avanti importante in classifica, la Virtus Verona è invece caduta ancora, cedendo in casa al Piacenza e restando al quartultimo posto in zona play out. All’andata il Pordenone ha vinto con un secco 2-0 in casa della Virtus Verona, sconfitta anche nell’ultimo precedente di campionato in casa dei neroverdi, vincenti 1-0 il 26 settembre 2018.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Pordenone Virtus Verona, match che andrà in scena allo stadio Guido Teghil di Pordenone. Per il Pordenone, Domenico Di Carlo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Festa; Bruscagin; Ajeti; Bassoli; Benedetti; Zammarini; Burrai; Pinato; Candellone; Deli; Magnani. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Siaulys; Ruggero, Cella, Daffara; Manfrin, Talarico, Hallfredsson, Lonardi, Sinani; Danti, Sinani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PORDENONE VIRTUS VERONA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pordenone Virtus Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Pordenone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.20.











