DIRETTA PORTOGALLO BOSNIA/ Video streaming tv: 4 precedenti di alto livello (17 giugno 2023)

DIRETTA PORTOGALLO BOSNIA: I TESTA A TESTA

Anticipando la diretta di Portogallo Bosnia, possiamo dire che queste due nazionali si sono affrontate in quattro occasioni, e incredibilmente sempre in un contesto parecchio importante: vale a dire, i playoff per accedere a grandi tornei che nello specifico erano i Mondiali 2010 e gli Europei 2012. Ad avere la meglio è sempre stato il Portogallo: nel primo caso i lusitani si erano qualificati con un doppio 1-0, al Da Luz di Lisbona la partita l’aveva risolta Bruno Alves alla mezz’ora mentre in terra bosniaca il gol decisivo lo aveva timbrato Raul Meireles.

Due anni più tardi, altro spareggio: questa volta partita di andata in Bosnia e reti bianche, la differenza l’aveva fatta il match di ritorno che, ancora una volta al Da Luz, aveva visto il Portogallo dominare con un netto 6-2. Nel primo tempo scatto bruciante dei lusitani con Cristiano Ronaldo e Nani; Zvjezdan Misimovic aveva accorciato le distanze, ma nella ripresa CR7 aveva allungato per la sua nazionale e Senad Lulic era stato espulso. Emir Spahic aveva ridato speranze alla Bosnia, ma non era servito: in inferiorità numerica i balcanici avevano subito tre gol in 10 minuti, con sigillo di Hélder Postiga e punizione di Miguel Veloso. (agg. di Claudio Franceschini)

PORTOGALLO BOSNIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Bosnia sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato ai clienti di Sky Sport sui canali Sky Sport Calcio per la diretta integrale e Sky Sport Football (nel contenitore Diretta Gol Euro 2024), con l’emittente che metterà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video per Portogallo Bosnia, che è attivabile grazie all’applicazione Sky Go.

PORTOGHESI FAVORITI!

Portogallo Bosnia, in diretta sabato 17 giugno 2023 alle ore 20.45 presso l’Estadio da Luz di Lisbona, sarà una sfida valida per la terza giornata delle qualificazioni a Euro 2024. Ancora a caccia di record Cristiano Ronaldo, che dopo la grande delusione ai Mondiali prosegue comunque la sua avventura con la Nazionale lusitana. Il Portogallo ha già vinto i primi due impegni contro Liechtenstein e Lussemburgo con Ronaldo che ha realizzato 4 gol in questi ultimi due match.

Lusitani favoriti per il primo posto nel girone, la Bosnia però va a caccia della seconda piazza per approdare all’Europeo: il cammino però si è fatto in salita dopo la sconfitta in casa della Slovacchia, 2-0 il punteggio dopo che la Bosnia aveva esordito felicemente battendo in casa l’Islanda. Il 15 novembre 2011, nelle qualificazioni a Euro 2012, il Portogallo ha ospitato per l’ultima volta la Bosnia ottenendo una vittoria in goleada col punteggio di 6-2.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO BOSNIA

Le probabili formazioni della diretta Portogallo Bosnia, match che andrà in scena all’Estadio da Luz di Lisbona. Per il Portogallo, Roberto Martinez schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Cancelo, Rúben Dias, Pereira, Ignacio, Guerreiro; Bruno Fernandes; Pahlinha, Bernardo Silva, Ronaldo, João Félix. Risponderà la Bosnia allenata da Faruk Hadžibegić con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sehic; Ahmedhodzic, Milicevic, Sanicanin; Dedic, Hadziahmetovic, Tahirovic, Krunic, Gazibegovic; Dzeko, Demirovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Portogallo Bosnia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di qualificazione a Euro 2024. La vittoria del Portogallo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.00, mentre l’eventuale successo della Bosnia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 17.00.











